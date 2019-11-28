Son Dakika Haberleri: Türkler evlilikte az çocuk istiyor
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Türkler evlilikte az çocuk istiyor

6 saat önce

Yapılan bir araştırmaya göre Türkler, evlilikte eskiye göre çok çocuk istemediği açıklandı.

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Yapılan bir araştırmaya göre Türkler, evlilikte eskiye göre çok çocuk istemediği açıklandı. Verilere göre, katılımcıların yüzde 35'i çocuk istemediğini, yüzde 60'ı bir ya da iki çocuğun yeterli olduğunu, yüzde 6'sı ise 3-4 çocuk olabileceğini belirtti.


Match Group'un uygulamalarından OKCupid, Türk kullanıcılarının ilişkiye bakış açılarını içeren verilerini paylaştı. Bu verilere göre, katılımcıların yüzde 35'i çocuk istemediğini, yüzde 60'ı bir ya da iki çocuğun yeterli olduğunu, yüzde 6'sı ise 3-4 çocuk olabileceğini belirtti. Öte yandan, Türkler için ilişkide veya evlilikte ailelerin anlaşması ise büyük önem taşıyor. Katılımcıların yüzde 51'i eşlerinin aileleriyle mutlaka iyi anlaşması gerektiğini düşünüyor. Bu oran kadınlarda yüzde 61 iken, erkeklerde yüzde 48'e düşüyor.


Ayrıca katılımcıların yüzde 81'lik kesim 'ailenin reisi erkektir' görüşüne katılmıyor. Yüzde 94'ü yemek ve temizlik gibi ev işlerinin kadının ve erkeğin beraber yapması gerektiğini düşünüyor.


Katılımcılara birlikte oldukları kişinin boşanmış ya da çocuğu olmasının ilişkiyi nasıl etkileyeceği sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 61'i birlikte oldukları kişinin boşanmış olmasını, yüzde 54'ü ise çocuğu olmasının sorun teşkil etmediğini söylüyor. Uzak mesafeli ilişkiler Türkler için problem oluşturmuyor. Katılımcıların yüzde 40'ı farklı şehirlerde oturarak ilişkinin devam edilebileceği kanaatinde.


Eğitim ve aileyle anlaşma şart


Eğitim de kullanıcı kıstaslarında önemli bir unsur. Katılımcıların yüzde 70'i, birlikte oldukları kişinin kişisel gelişimi için eğitimler almaya devam etmesi gerektiğini söylüyor.


Birlikte TV izlemek çok revaçta


Eşle birlikte yapılan sosyal aktivitelerin başında ise TV izlemek geliyor. Kullanıcıların yüzde 62'si, eşle birlikte vakit geçirirken en çok TV izlemekten keyif aldıklarını belirtiyor. - İSTANBUL

TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:22 Kaynak: İHA
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