'Türkler gazeteci tutuklamayı gururlarına yediremiyor, o yüzden tutukladıklarına terörist diyorlar'

Irak'tan Türkiye'ye geçtiği sırada gözaltına alınan ve ardından tutuklanarak 52 gün hapiste kalan Fransız gazeteci Loup Bureau, hapishanede kaleme aldığı günlüklerini kitaplaştırarak yayımladı. Euronews'e konuşan Bureau, 2017 yaşadığı olayı hala unutamadığını ama kitap sayesinde hayatında yeni bir sayfa açmayı istediğini söyledi.



Şırnak'taki tutukluluğu boyunca aşağılamalara ve şiddete maruz kaldığını açıklayan Bureau, hakkındaki davanın devam ettiğini belirterek "Bir gazeteciyi hapsettiklerini kabul etmek istemiyorlar çünkü bu imajlarını zedelerdi. Bana terörist dedikten sonra bunu yapmaları mantıklı değil." şeklinde konuştu.