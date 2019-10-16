'Türkler gazeteci tutuklamayı gururlarına yediremiyor, o yüzden tutukladıklarına terörist diyorlar'

Türkiye'de 2017 gözaltına alınan ve ardından tutuklanarak 52 gün hapiste kalan Fransız gazeteci Loup Bureau, hapishanede kaleme aldığı günlüklerini yayımladı. Euronews'e konuşan Bureau, tutukluluğunu hala unutamadığını ama kitap sayesinde hayatında yeni bir sayfa açmak istediğini söyledi