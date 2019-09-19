Son Dakika Haberleri: 'Türkler geliyor: Adaletin kılıcı'
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'Türkler geliyor: Adaletin kılıcı'

1 saat önce

Osmanlı Akıncıları, televizyon tarihimizin en başarılı dizi projelerinden olan ve bütün dünyada ses getiren 'Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından görkemli bir prodüksiyonla sinemaya taşınıyor.

'Türkler geliyor: Adaletin kılıcı', System.String[]

Proje tasarımı ve senaryosu da Mehmet Bozdağ'a ait 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı', İstanbul'un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini, sultana ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri Akıncıların hikâyeleri üzerinden ele alıyor. Dünyanın gördüğü en barbar krallardan ve tarihe Bogomil (Boşnak) katliamını başlatan Sırp Kralı olarak geçen Lazar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa'yla ittifaka girince Fatih'in Akıncıları Lazar'ın planlarını bozmak için harekete geçerler…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda gücünü kılıçtan değil Hak'tan alan; zorbalığa karşı adalet, köleliğe karşı hürriyetin adı olan Akıncıların hikâyesini anlatan 'Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı'unuttuğumuz büyük cihan hakimiyeti ruhuna tanıklık yapmak için yola çıkan iddialı bir film.

TÜRKİYE'YLE AYNI ANDA DÜNYADA GÖSTERİMDE

Osmanlı Akıncıları tarihin akışını değiştirdi, onların bu destanının filmi de Türk sinema tarihinde bir eşiğin daha aşılmasını sağlayacak. 'Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı; hikâyesi, oyuncu kadrosu, kostüm ve dekoru ile dünya çapındaki dev prodüksiyonlarla boy ölçüşecek şekilde tasarlandı. Film Türkiye ile aynı zamanda uluslararası bir dağıtım ve tanıtım kampanyası ile Avrupa, Latin Amerika, ABD, Orta Doğu ve Asya'da davizyona girecek.

Mehmet Bozdağ, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:05 Kaynak: Bültenler
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