Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı - Son Dakika

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı

6 saat önce

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Yapımcılığını "Diriliş Ertuğrul" ve "Kuruluş Osman"a da imza atan Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" izleyici ile buluşacak.

Yönetmen koltuğuna Kamil Aydın'ın oturduğu film, İstanbul'u fethinin ardından yönünü Roma'ya çeviren Fatih Sultan Mehmet'in akıncılarının, Balkan coğrafyasında Sırp kralı Lazar'a karşı verdikleri zorlu mücadeleyi ve cihan devletinin köklerinin bu coğrafyada yeşermesini konu alıyor.

Aksiyon ağırlıklı tarihi dönem filminin başrollerinde Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Serdar Gökhan, Ebru Özkan, Seray Kaya, Eren Vurdem, Ogün Kaptanoğlu, Selda Alkor ve Cemal Hünal oynuyor.

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı

Diriliş Ertuğrul, Mehmet Bozdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:23 Kaynak: AA
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