Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı Filmi

Mehmet Bozdağ'ın senaryosunu kaleme alıp yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kamil Aydın'ın oturduğu Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa seferlerini, öncü askerler konumundaki Akıncılar birliği üzerinden anlatıyor.
Yönetmen: Kamil Aydın
Senaryo: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin
Oyuncular: Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Ebru Özkan, Seray Kaya, Eren Vurdem, Ogün Kaptanoğlu, Selda Alkor, Cemal Hünal, Serdar Gökhan
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı
Yapımcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 20.12.2019
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