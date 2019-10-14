Son Dakika Haberleri: Türkler lütfen marşımızı ıslıklamasın
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Türkler lütfen marşımızı ıslıklamasın

38 dakika önce

Konya'da oynanan ilk karşılaşmada Fransa Milli Marşı'nın ıslıklandığına dikkat çeken La Graet, "Maçta Türk taraftarlar sayıca fazla olacak.

Türkler lütfen marşımızı ıslıklamasın, System.String[]

Konya'da oynanan ilk karşılaşmada Fransa Milli Marşı'nın ıslıklandığına dikkat çeken La Graet, "Maçta Türk taraftarlar sayıca fazla olacak. Onlardan tek isteğimiz, milli marşımızı ıslıklamamaları olacak. Eğer, tribünlerden ıslık sesleri yükselirse milli marşın sesini daha fazla açacağız. Ayrıca, maçtan önce Türkçe anonslar yapılacak ve ricamız iletilecek" diye konuştu. Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği operasyonla ilgili soruya La Graet, "Bu bir futbol maçı. Her türlü provakasyona karşı ekstra güvenlik önlemleri alındı" cevabını verdi. La Graet, stadyum içi ve dışında toplam 2 bin polisin görev yapacağını da belirtti.


Fransa, Konya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:32 
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