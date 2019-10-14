Türkler lütfen marşımızı ıslıklamasın

Konya'da oynanan ilk karşılaşmada Fransa Milli Marşı'nın ıslıklandığına dikkat çeken La Graet, "Maçta Türk taraftarlar sayıca fazla olacak. Onlardan tek isteğimiz, milli marşımızı ıslıklamamaları olacak. Eğer, tribünlerden ıslık sesleri yükselirse milli marşın sesini daha fazla açacağız. Ayrıca, maçtan önce Türkçe anonslar yapılacak ve ricamız iletilecek" diye konuştu. Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği operasyonla ilgili soruya La Graet, "Bu bir futbol maçı. Her türlü provakasyona karşı ekstra güvenlik önlemleri alındı" cevabını verdi. La Graet, stadyum içi ve dışında toplam 2 bin polisin görev yapacağını da belirtti.



