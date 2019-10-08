Son Dakika Haberleri: "Türkler ringde cesaretlerini gösteriyor"
Son Dakika Spor 'Türkler ringde cesaretlerini gösteriyor'

"Türkler ringde cesaretlerini gösteriyor"

1 saat önce

Uluslararası Amatör Muaythai Federasyonu (IFMA) Başkanı Sakchye Tapsuwan, iyi tanıtım yapmak gerektiğini belirterek, "Dünyada insanların muay thaiye olan ilgisi gittikçe büyüyor.

Uluslararası Amatör Muaythai Federasyonu (IFMA) Başkanı Sakchye Tapsuwan, iyi tanıtım yapmak gerektiğini belirterek, "Dünyada insanların muay thaiye olan ilgisi gittikçe büyüyor. Türkler ringde cesaretlerini gösteriyor." dedi.

IFMA Başkanı Tapsuwan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'nın Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde 1-5 Ekim'de düzenlenen Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası'na 65 ülkeden 800 sporcunun katıldığını hatırlattı.

Şampiyonadaki katılımcı sayısının kendilerini mutlu ettiğini aktaran Tapsuwan, özellikle sporcuların en büyük sponsor olarak gördükleri ailelerinin, Türkiye'ye kadar gelip onları desteklemesinin çok güzel olduğunu söyledi.

Şampiyonadaki en iyi takımın Türk ekibi olduğunu vurgulayan Tapsuwan, "Türkler savaşçı oldukları için ringde de cesaretlerini gösteriyorlar. Kendimizi iyi tanıtabilmemiz gerekiyor. Dünyada insanların muay thaiye olan ilgisi gittikçe büyüyor. Muay thai sporunu olimpiyatlara taşımak için çalışıyoruz. Bu sporun reklamının güzel olması gerekiyor. Sporcuların ve organizasyonların daha iyi yapılması lazım. Kendimizi iyi tanıtabilmemiz gerekiyor. Dünya'da insanların muay thaiye olan ilgisi gittikçe büyüyor." dedi.

"Büyüklerde hedefimiz Rusya'yı geçmek"

Avrupa Muaythai Federasyonu Asbaşkanı ve Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan Vekili Hasan Yıldız ise 10 yıl önce özerkliğine kavuşan bir federasyon olmalarına rağmen 100 binin üzerinde sporcu, 3 binin üzerinde antrenör ve binin üzerinde kulüplerinin olduğunu dile getirdi.

En hızlı gelişen ve büyüyen federasyon olmalarının yanı sıra sportif başarılarının da arttığını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Büyükler Avrupa Şampiyonasında Rusya'dan sonra ikinci olduk. Yine aynı yıl 101 ülkenin katılımıyla yapılan Dünya Şampiyonası'nda ise üçüncü olduk. Bizim önümüze sadece Tayland ve Rusya geçti. Daha önceki yıllarda bireysel olarak dünya şampiyonu, ikincisi ve üçüncüsü sporcu çıkarıyorduk ama takım sıralamasında ilk 10'daydık, kürsüye çıkamıyorduk. Büyüklerde hedefimiz Rusya'yı geçmek."

Antalya, Türkiye, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:22 Kaynak: AA
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