Türkler ve Suriyelilerden kan kardeşliği

Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü ile İnönü İlkokulu tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına Kilisli vatandaşların yanı sıra Suriyeliler de yoğun ilgi gösterirken, kan bağışı rekoru kırılması hedefleniyor.



Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü kan ihtiyacını karşılamak için kan bağışı kampanyasını sürdürüyor. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyaya Suriyeliler de destek veriyor.



İnönü İlkokulu Müdürü Mehmet Serdar Gelebek, İHA'ya yaptığı açıklamada, 5 yıldır Kilis'te bu tür etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, "En az Kilis'te yılda iki kez etkinlik düzenliyoruz. B, 9'uncu etkinliğimizi düzenliyoruz. Geçen yıl bölgede kan bağışı ile rekor kırmıştık. Bugün bu etkinlikle bu rekoru kırmak istiyoruz. Şehit öğretmenlerimizin anısına etkinlik düzenlemiştik. Şimdi Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için bugün buradayız. Rabbim oradaki askerlerimize yardım etsin, bir an önce orayı temizleyerek evlerine dönsünler. Bugün Suriyeliler destek veriyor. 750 öğrencimizin 350 tanesi Suriyeli, bu nedenle Suriyeli aileler de destek veriyorlar" dedi.



Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, İnönü İlkokulu ile birlikte etkinlik yaptıklarını ifade ederek, "Geçen yıl rekor kırmıştık. Bu yıl kendi rekorumuzu kıracağız. Esas etkinliğin çıkış noktası şehit öğretmenleri anmak idi, Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması nedeniyle destek veriyoruz. Bugünkü hedefimiz kendi rekorumuzu kırmaktır. Kan vermek için Suriyelilerin talepleri çok fazla Kilis'te, hem Suriyelilerden hem de Kilislilerden kan alıyoruz" dedi. - KİLİS