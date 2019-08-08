Türkler yurt içi 10 seyahatin 7'sinde akraba veya arkadaşta konaklıyor
1 saat önce
TÜİK verilerine göre Türkiye’de vatandaşlar tatillerde büyük ölçüde akraba veya arkadaşta konaklamayı tercih ediyor. Bu oran 2017'de yüzde 71 iken 2018'de yüzde 69 oldu.
Türkiye
'de vatandaşlar tatillerde büyük ölçüde akraba veya arkadaşta konaklamayı tercih ediyor. Otel veya pansiyonlarda konaklama oranı oldukça düşük. Türkiye İstatistik Kurumu
'nun açıkladığı verilere göre 2019'un ilk çeyreğinde Türk vatandaşları yaptıkları yurt içi seyahatlerin yüzde 75'inde akraba veya arkadaş evinde konakladı. Bu oran 2018 yılının tamamında yüzde 69 ve 2017'de ise yüzde 71 oldu.
TÜİK'in açıkladığı Hanehalkı Yurt İçi Turizm verileri halkın yılda kaç defa seyahate çıktığını, nerede konakladığını ve ortalama bir seyahatte kaç defa gecelediğini gösteriyor. Buna göre 2019'da ocak, şubat ve mart aylarından oluşan I. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 11 milyon 876 bin kişi seyahate çıktı. Bu seyahatlerde yüzde 75 akraba veya arkadaşta konaklama gerçekleşirken bu oran otelde yüzde 15 ve pansiyonda ise yüzde 0,4 oldu. Kendi evinde kalanların oranı ise yüzde 4.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:28
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