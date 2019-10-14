Son Dakika Haberleri: - Türklerden Beyaz Saray önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi
Son Dakika Güncel - Türklerden Beyaz Saray önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi

- Türklerden Beyaz Saray önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi

40 dakika önce

- Türklerden Beyaz Saray önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisiWASHINGTON - ABD'de yaşayan Türkler, Beyaz Saray önünde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat'ın doğusunda YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek...

- Türklerden Beyaz Saray önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi

WASHINGTON - ABD'de yaşayan Türkler, Beyaz Saray önünde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat'ın doğusunda YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi düzenledi.

ABD'nin başkenti Washington'da, Türk sivil toplum örgütleri tarafından Beyaz Saray önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi düzenlendi. Türk bayraklarıyla Beyaz Saray önünde toplanan göstericiler, harekata destek sloganları attı. Caddede Türk bayraklarını dalgalandıran vatandaşlar, "YPG/PKK ve DEAŞ terörünü durdur, PKK bir terör örgütüdür" yazılı pankartlar taşıdı.

- Türklerden Beyaz Saray önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:16 Kaynak: İHA
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