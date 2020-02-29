Türklerden sınırdaki göçmenlere yardım eli - Son Dakika

GÖÇMENLERİN sınır kapılarındaki bekleyişleri sürüyor. Edirne'de iki gün süren bekleyiş, soğuk havanın da etkisini arttırmasıyla daha da zor bir hal almaya başladı. Göçmenlerin özellikle yiyecek bulma konusunda sıkıntı yaşadığı gözlemlenirken, yiyecek bulamayan göçmenlerin yardımına Edirne halkı koştu. Birçok vatandaş, göçmenlere yiyecek ve içecek dağıtırken, bu kişilerden birisi olan Uzay Kasap, "Herkes aç bekliyor, insanlık olarak görevimizi yerine getiriyoruz" dedi.

"VİCDANIMIZ EL VERMİYOR"

Edirne sınır kapılarındaki göçmen sayısı gittikçe artıyor. Gece saatlerinde başlayan yağmur ise göçmenlere zor anlar yaşattı. Edirne halkı da kendi imkanlarıyla göçmenlere yardım elini uzattı. Edirne esnaflarından Uzay Kasap, sınırda bekleyen vatandaşlara yiyecek ve battaniye yardımı yaptı. Kasap, "Edirneliler olarak elimizden geldiğince yardım etmek istedik. Esnaf olarak, vatandaş olarak bilinçli davranmaya çalışıyoruz. Hava şuan gerçekten çok soğuk. Çoluk çocuk aç bir şekilde bekliyor. Vicdanımız el vermiyor bu görüntüye. Gücümüz yettiğince, elimizden geldikçe yardım etmek hepimizin görevidir" diye konuştu.

"ÇOCUKLARI AÇ GÖRDÜKÇE ÇOK ÜZÜLÜYORUZ"

Köfte satarak geçimini sağlayan ve zor durumda olan göçmenlere destek olmak amacıyla Pazarkule sınır kapısına gelen Sezai İnce buradaki göçmenlere ücretsiz olarak köfte ekmek dağıttı. İnce, "Burada hiçbir şey yok. Hem vatandaşa hem çocuklara yardım etmek istedim. Hepsi aç susuz bekliyor. Ekmekler geldiği gibi bitti. Şimdi tekrar sipariş verdim getirecekler. Para önemli değil. Parası olmayan herkese bedava verdim. Hepsi ekmek bekliyor. Geceden beri aç ve susuzlar. Üç kız çocuğu geldi köfte ekmek istedi. Para da uzattılar ama almadım. Onları böyle gördükçe çok üzülüyoruz" şeklinde konuştu.

"EDİRNE HALKI YARDIMSEVERDİR"

Edirne esnafından Yusuf Demirci de kendi imkanlarıyla sınırdaki vatandaşlara yardım götürdü. Demirci, "Herkes aç bekliyor. Bir şeyler aldım. Şimdi gidip dağıtacağım. Kendi imkanlarımla, elimden ne geliyorsa yapıyorum. Hepimiz yapmak zorundayız. Yardım etmeye giderken göçmen bir vatandaşı yolda gördüm. Ailesi için yiyecek arıyordu. Arabama aldım ve aldığım yiyeceklerle beraber onu ailesinin yanına götürdüm. Edirne halkı yardım eder, yardımseverdir. Bu manzara karşısında kimse sessiz kalmaz zaten. Çoluk çocuk var hepsi perişanlar, yazıktır, günahtır" dedi.