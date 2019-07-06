Türklerden tatlı parasını almayan Suriyeli İHA'ya konuştu
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Suriye'nin Azez şehrinde tatlı yiyen Türkler'den para almaması nedeniyle ülkenin gündemine oturan Suriyeli tatlıcı, İhlas Haber Ajansı'na konuştu.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:20 Kaynak: İHA
'nin Azez
şehrinde tatlı yiyen Türkler'den para almaması nedeniyle ülkenin gündemine oturan Suriyeli tatlıcı, İhlas Haber Ajansı
'na konuştu.
Suriye'nin Azez şehrinde bir tatlıcı, açılan dersliği ziyaret etmek için bölgeye giden Sakarya
'nın Geyve
ilçesinden bir grup esnafın Türk olduğunu anlayınca kendilerinden yedikleri tatlının parasını almak istememesine dair görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi görmüştü. Azez Çarşısı'nda tatlı dükkanı işleten Ahmet Haffar'ı İHA ekibi buldu. Bu güne kadar iş yerine gelen Türklerden para almadığını bundan sonra da almayacağını belirten Haffar, Türklere minnet borcu bulunduklarını ve bu borcu ödemek istediklerini kaydetti. Haffar, "Türkler bize kapılarını açtı. Onlara minnet borçluyuz. Onlara olan minnet borcumuzu bende bu şekilde yerine getirmek istedim. Biz onlara misafir olduk. Onlarda burada bizim misafirimizdir. Türk kardeşlerime teşekkür ederim Recep Tayyip Erdoğan
'ı çok seviyoruz" diye konuştu. - AZEZ
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