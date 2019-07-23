Son Dakika Haberleri: Türklere en çok vatandaşlık veren ülke Almanya; AB vatandaşı olan Türklerin sayısı düşüyor
Son Dakika Dünya Haber

Türklere en çok vatandaşlık veren ülke Almanya; AB vatandaşı olan Türklerin sayısı düşüyor

1 saat önce

2017 verilerine göre, AB pasaportu almaya hak kazanan Türk vatanbdaşlarının sayısı 29 bin 807. Bunların yüzde 50.2'si Almanya'da, yüzde 17.9'u Fransa'da, yüzde 10'u Hollanda'da, yüzde 5.3'ü İngiltere'de, yüzde 16.6'sı ise diğer AB ülkelerinde vatandaşlık aldı.

Türklere en çok vatandaşlık veren ülke Almanya; AB vatandaşı olan Türklerin sayısı düşüyor, System.String[]
Avrupa Birliği istatistik ofisi Eurostat, 2017 yılına ait vatandaşlık verilerini paylaştı. 2017'de 825 bin kişi AB vatandaşı olurken, İtalya yüzde 18 ile en çok vatandaşlık veren ülke olarak ön plana çıkıyor. İtalya'yı yüzde 15 ile İngiltere, yüzde 14 ile Almanya ve Fransa takip ediyor. İsveç ve İspanya'nın vatandaşlık verme oranı ise yüzde 8.

En çok AB vatandaşlığı alanlar Faslılar

En çok AB vatandaşlığı alanlar yüzde 8 ile Faslılar ve yüzde 7 ile Arnavutlar. Bu iki ülkeyi yüzde 4 ile Türk ve Hindistan vatandaşları takip ediyor. Fransa, İtalya ve İspanya AB vatandaşlığı alan Faslıların yüzde 83'üne ev sahipliği yapıyor. Verilere yansıyan Arnavutların yüzde 97'si Yunanistan ve İtalya'dan AB vatandaşlığı aldı. Hindistan vatandaşlarına en çok vatandaşlık veren ülke ise yüzde 53 ile İngiltere.
Euronews.com'da Görüntüle
Avrupa Birliği, İngiltere, Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM Otoyolu'nda bir kişi, TIR'ın altında kalarak feci şekilde can verdi Nehirdeki cesedi fark eden vatandaşlar hemen polise haber verdi 14 AB ülkesi, Akdeniz'deki göçmenleri paylaşmayı kabul etti Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson için tebrik mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 17:21:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türklere en çok vatandaşlık veren ülke Almanya; AB vatandaşı olan Türklerin sayısı düşüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]