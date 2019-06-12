Türklere esir düşen İngiliz pilotun Atlantik'i ara vermeden geçişinin 100. yılı
3 saat önce
İngiliz pilotlar John Alcock ve takım arkadaşı Arthur Whitten Brown, 14 Haziran 1919'da Atlas Okyanusu'nun üzerinden 16 saat 12 dakika boyunca hiç ara vermeden uçarak dünya tarihine geçti.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:08
İrlanda'nın batı kıyısındaki Clifden kentinde ailesiyle birlikte yaşayan 7 yaşındaki Harry Sullivan, yatağındaydı ve kızamık rahatsızlığıyla mücadele ediyordu.
15 Haziran 1919 sabahını hatırlayan Harry, gökyüzünden gelen dehşetli sesi duyar duymaz yatağından fırladı ve ne olduğunu anlamak için dışarı koştu.
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