Türklere mesaj: Evde kalın! - Son Dakika

İtalya, Avrupa'da Corona virüsün en ağır vurduğu ülkerlerden. Pek çok İtalyan vatandaşı, virüsün ne kadar ağır olduğunu zamanında anlamadan yüzeysel davranıp hata yaptıklarını düşünüyor. Bu yüzden Türkiye'de yaşayan insanlara bir mesajları var: Evde Kalın!