Türklere mesaj: Evde kalın! - Son Dakika

Türklere mesaj: Evde kalın!
13 dakika önce
İtalya, Avrupa'da Corona virüsün en ağır vurduğu ülkerlerden. Pek çok İtalyan vatandaşı, virüsün ne kadar ağır olduğunu zamanında anlamadan yüzeysel davranıp hata yaptıklarını düşünüyor.
İtalya, Avrupa'da Corona virüsün en ağır vurduğu ülkerlerden. Pek çok İtalyan vatandaşı, virüsün ne kadar ağır olduğunu zamanında anlamadan yüzeysel davranıp hata yaptıklarını düşünüyor. Bu yüzden Türkiye'de yaşayan insanlara bir mesajları var: Evde Kalın!
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:47
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