Son Dakika Haberleri: Türkleri Gördüğüm Zaman Bu Dünyanın Hala İyi Olduğunu Hissediyordum" (1)

Türkleri Gördüğüm Zaman Bu Dünyanın Hala İyi Olduğunu Hissediyordum" (1)

1 saat önce

- Suriyeli Fida Hasan'ın protez bacağı ile yürümesi Suriyeli Fida Hasan'ın evinde iş yapmasından görüntüler Suriyeli Fida Hasan ile röportaj Beşşar Esed rejiminin saldırılarında bacağını, babasını ve kardeşlerini kaybetmesine rağmen kamplarda gönüllü öğretmenlik yapan Fida Hasan, Türk...

- Suriyeli Fida Hasan'ın protez bacağı ile yürümesi
Suriyeli Fida Hasan'ın evinde iş yapmasından görüntüler
Suriyeli Fida Hasan ile röportaj
Beşşar Esed rejiminin saldırılarında bacağını, babasını ve kardeşlerini kaybetmesine rağmen kamplarda gönüllü öğretmenlik yapan Fida Hasan, Türk kuruluşların desteğiyle protezine kavuştu.

23 yaşındaki Hasan, rejim güçlerinin dört yıl önce düzenlediği hava saldırısında bir bacağını, babasını ve kardeşlerini kaybetti.

Eşinin çocuklarını alarak terk ettiği Hasan, Türkiye sınırında yerinden edilmiş sivillerin sığındığı kamplarda gönüllü öğretmenlik yapıyordu.

Türk yardım kuruluşu Uluslararası Doktorlar Birliğinin (AID) yaklaşık bir yıl önce protezi için çalışmalar başlattığı Hasan, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt Beyt-ül Zekat kurumunun da desteğiyle protez bacağına kavuştu.

TRT Belgesel'in 2 Şubat'ta hikayesini yayınladığı Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Füze hayatımızı tahrip etti. Saldırı sonucu kardeşlerim ve babam şehit oldular. Bende sağ bacağımı kaybettim." dedi.

Saldırıda kolunun ve sol bacağının kırıldığını belirten Hasan, "Karnımdan ve karaciğerimden yaralandım ve ameliyat oldum. Kampa geldikten sonra çok zor günler geçirdim. Kalacak çadır bile bulamadım. Kimse bana yardım etmiyordu. Yanımda kimse yoktu, tek başına yaşamak çok zordu. Gerçekten çok zordu." ifadelerini kullandı.

"Türk milleti çok güler yüzlü ve iyiler. Türkiye'de çok güzel bir 9 ay geçirdim. Sokakta beni gören insanlar bana yardım ediyordu çünkü ben o zaman tekerlekli sandalye ile yaşıyordum. Allah'a şükür. Türkleri gördüğüm zaman bu dünyanın hala iyi olduğunu hissediyordum. Hayatımın sonuna kadar onlardan memnun kalacağım."

Yüksek Teknolojili Protez Ortez Yapım ve Uygulama Projesi Koordinatörü Doç. Dr. Yaşar Tatar da Hasan'ın merkeze geldiğinde oldukça ürkek olduğunu ancak zaman içerisinde sorunlar halledilerek protez takıldığında çok mutlu bir insana dönüştüğünü ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:13 Kaynak: AA

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