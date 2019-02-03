Türkleri Nakavt Eden Yunanı Yenmek İçin İmza Bekliyor

BUGÜNE kadar karşısına çıkan birçok Türk dövüşçüyü nakavt eden Yunanlı Zambidis, 16 Şubat'ta ülkesinde karışlaşacağı Erkan Varol için antrenmanlarını sürdürüyor. Bu zorlu mücadeleye katılacak Varol ise Iğdır
Valiliğinin imza engeline takıldı. 2015 yılında Güney Kıbrıs
'ta karşılaştığı Zambidis'le çekişmeli müsabaka sonrası mağlubiyet alan Varol, Yunan rakibinin karşısına ikinci kez çıkmaya hazırlanıyor. Bu rövanş maçının bir unvan maçı olduğunu vurgulayan Erkan Varol, "2015 yılında karşılaştığım Yunan rakibime ringi dar etmeme rağmen haksız bir yenilgi verildi. Şimdi bunun rövanş maçı için 16 Şubat'ta Yunanistan
'ta ringe çıkacağım. Ama ne gariptir ki Iğdır Valiliği pasaport almam için imza atmıyor. Rakibim maça delice hazırlanırken benim elimde evraklar pasaport almak için İstanbul
, Ankara
ve Iğdır arası mekik dokuyorum" dedi.
'BU MAÇA ÇIKAMAZSAM REZİL OLURUZ'
Bu maçın 124 ülkede yayınlanacağını söyleyen Varol şöyle konuştu: "16 Şubat'taki dövüş için 14 Şubat
'ta Yunanistan'da olmam lazım. Ama pasaport çıkartamıyorum. Vali Bey imza yetkisinin olmadığını söylüyor. Kendisine böyle bir yektisinin olduğunu ve tüm yurt dışı maçlarına aynı prosüdürle gittiğimi söyledim. Federasyonu aradık, ne evrak istediyse getirdim. Ama olmadı. Spor Bakanlığı amatör sporcular için vize verir. Profesyoneller için Valilik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
'nden talep formunu imzalar. Nüfus müdürlüğünden alacağım gri pasaportla Yunanistan'a gidip maçıma çıkacağım. Ben bu maça çıkamazsam rezil oluruz. 'Türk dövüşçü, Yunan rakibinin karşısına çıkmaya korktu' denir. Bu maça çıkıp Türk'ün gücünü göstereceğim. Devlet büyüklerimden bu konuda yardım istiyorum." Öte yandan Iğdır Vali Vekili Yunus Koç
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu müsabaka özel bir müsabaka resmi değil. Soporcunun, ilgili fededarasyondan görev kağıdı ve talep formu olmadığı için imzalanmamıştır" dedi.