Türklerin Ağrılarının Meğer Hepsi Bu Vitaminin Eksikliğindenmiş…!

TÜRK doktorlarının yaptığı araştırma D vitamini ile kas eklem ağrısı arasında yakın ilişki olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya göre kas ve eklem ağrısı yaşayanların yüzde 74'ünde D vitamini eksikliği görüldü.Türklerin Ağrılarının Hepsi Meğer Bu Vitaminin Eksikliğindenmiş…! Modern yaşam tarzının gerekliliği olarak kapalı işyerlerinde çalışan, hafta sonlarını da alışveriş merkezlerinde geçiren bir toplum olduk.Bu nedenle güneş gören bir ülke olmamıza rağmen D vitamini eksikliği yüksek. Akdeniz
ikliminde yer alan Türkiye
'de yapılan bir araştırmaya göre ise D vitamini eksikliğinin görülme sıklığı kadınlarda daha fazla hemde bu oran yüzde 93 seviyesinde.
Fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniğine yaygın ağrı ile başvuran hastaların yüzde 74'ünde D vitamini eksikliği sebep olarak görülüyor. Yine ağrılardan şikayet eden hastalar ;şu an içinde bulunduğumuz kış aylarında, daha fazla Fizik tedavi merkezlerine başvururken, yaz aylarında daha az başvuru olduğu tespit edilmiş. Modern toplumlarda biz artık bahçeli müstakil evler yerine apartman dairelerinde yaşıyoruz. Hafta sonları açık alanlara gitmek yerine alışveriş merkezlerine gidiyoruz. Dolayısıyla güneşe maruziyetimiz olmuyor. D vitamininin sentezi için de güneşe maruz kalmak şart. Biz besinlerle yeteri kadar D vitamini alamıyoruz. Modern toplumda bunu başaramıyoruz.Sonra da birçok kas eklem ağrısı ile uğraşıyoruz.
De vitamini bakımından zengin olan besinler de var. Yağlı balık türleri, yumurtanın sarısı, dana karaciğeri, tereyağ gibi besinler de D vitamini bakımından zengin"
Yaygın vücut ağrısı, halsizlik, yorgunluk yaşayan her bireyin belli bir yaştan sonra D vitamininin düzenli olarak ölçülmesi gerektiğini düşünüyorum ve bunu öneriyorum. Bunun yanı sıra kapalı alanda çalışan herkes risk altında. Sabah
işyerlerine giriyoruz akşam güneş gittiğinde çıkıyoruz ve D vitamini eksikliği kaçınılmaz oluyor.
Kas ve eklem sağlığının yanı sıra ruh sağlığı için de faydaları olduğu bilinen D vitaminin en önemli kaynağı güneş.