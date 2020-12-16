- Türklerin dostluğu, sıcaklığı Almanya'yı ısıttı- Alman marketler zinciri Edeka, reklam filminde Türk komşuluğunu işledi - Son Dakika

- Türklerin dostluğu, sıcaklığı Almanya'yı ısıttı

Alman marketler zinciri Edeka, reklam filminde Türk komşuluğunu işledi

FRANKFURT - Alman marketler zinciri Edeka, yayınlanan reklam filminde Türk komşuluk ilişkileri, Türk sıcaklığı ve ikram severliği işlendi.

Merkezi Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan toptan ve perakende marketler zinciri Edeka, yeni yayınladığı reklam filminde Türk komşuluk ilişkileri, Türk sıcaklığı ve ikram severliği işlendi. Büyük beğeni toplayan reklam filmi kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Reklam filmi salgın nedeniyle bitme noktasına gelen akraba ve komşu ziyaretlerine dikkat çekti.

Berlin'de yaşayan ve Alman disiplini ile büyüyen Schmidt, komşuları arasında bulunan Türk ailenin çocuklarını da gürültü yaptıkları gerekçesiyle sürekli uyarıyor. Bu süreçte korona virüs olduğunu öğrenen Schmidt, yeni yılı heyecanla beklerken evinin kapısına uzak durulmasına ilişkin not yazıyor. Notu okuyan Türk ailenin oğlu ise harekete geçerek Schmidt'e unutamayacağı bir mesaj veriyor. Türk kültürünün en önemli simgelerinden baklavanın da yer aldığı bir ikramlık hazırlayan aile, Schmidt'in kapısına hazırladıklarını bırakıyor. Schmidt'in yüzünü güldüren mesaj üzerine hazırlanan reklam filmi Türkçe olarak "Dünyada en güzel şey dost edinmektir" müziği ve Almanca olarak "Mutlu olalım ve daha renkli olalım" mesajıyla son buluyor.