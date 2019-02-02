Türklerin favori çorbası 'Mercimek' oldu

4 Şubat dünyada her yıl Çorba Günü olarak kutlanıyor. Yemeksepeti, bu özel günde kullanıcılarının çorba tüketimi alışkanlıklarını açıkladı.

20 bin yıllık geçmişe sahip olan çorbanın bugünkü formuna yakın hale gelmesi Fransızlar sayesinde olurken, Anadolu kültüründe ve Türklerde ise çorbanın folklorik önemi çok büyük. Avrupa ve Amerikan kültürlerinin aksine, Türk mutfağında daha çok sulu olarak pişirilen yemekler öne çıkıyor. Bu nedenle çorbanın zengin çeşitlerini Türklerin geliştirdiği yaygın bir kanı. Batı'da sadece iştah açıcı olarak tüketilen çorba, bizim kültürümüzde yemek olarak da yer alıyor.

2.500 çeşit çorbanın favorisi mercimek

Türk mutfağında karşımıza sayısız çorba tarifi çıkarken; online siparişlerde de çeşit çeşit çorbalara yöneliyoruz.

Bugün yemek severler Yemeksepeti'nde her yöreden ve ülkeden ortalama 2.500 çeşit çorba ile buluşuyor. Bu lezzetler arasında biz Türklerin çorbadaki ilk tercihi Mercimek çorbası oluyor. Mercimek çorbasını öylesine seviyoruz ki, 2018 yılında verilen 1 milyon 700 bin mercimek çorbası toplam çorba siparişlerin %50'sini oluşturuyor.

Kullanıcıların birleştiği bir diğer ortak lezzet olan Ezogelin çorbası siparişlerin 2. sırasında yer alırken sırasıyla Tavuk Suyu ve Kelle Paça çorbası ise en sevilen ortak lezzetlerden.

Yöresel çorbalar atağa geçti

Yemeksepeti'nde Trabzon'dan Konya'ya, Gaziantep'ten Adana'ya farklı yöresel çorbalar sipariş sayılarındaki artış ile dikkat çekiyor.

İç Anadolu'nun ünlü lezzeti Arabaşı çorbası diğer yöresel lezzetler arasından sıyrılıyor ve %67 artış ile 2018'de sipariş sayısını en çok artıran lezzet oluyor. Gaziantep'in gözbebeği Beyran çorbası %62 artışla atağa geçerken; Trabzon'un meşhur çorbası Karalahana ise sipariş oranını %42 artırarak en sevilen yöresel lezzetler arasında yer aldı.

Klasik lezzetler zirveye oynuyor

Kiminin bayıldığı kiminin mesafeli durduğu bir çeşit olan balık çorbası %58 oranla 2018 yılında sipariş sayısını en çok artıran çorbalardan oldu.

Türk mutfağının kült çorbası tarhana ise online siparişlerde daha fazla tercih edilmeye başlandı ve siparişi sayısını %50 arttırdı. Yine klasik bir lezzet olan yayla çorbası da %40 daha fazla sipariş edildi.

Türk mutfağının en klasik lezzetlerinden işkembe çorbası da geçen seneye göre %38 sipariş artışı ile gözde lezzetler arasında yer aldı.

Dünya çorbalarına temkinliyiz

Geride bıraktığımız yıl, online siparişlerde dünya mutfaklarından çorba çeşitlerinin siparişlerinde de artış yaşandı. Ancak veriler gösteriyor ki, konu çorba oldu mu Türkler kendi kültüründen çok da uzaklaşmayı sevmiyor.

Örneğin; Türk mutfağındaki yeri yeni sayılabilecek brokoli çorbasının siparişleri %13 artarken; Japon mutfağının ünlü çorbası Miso'nun sipariş oranı sadece %6 ve yine Asya mutfağından bir lezzet olan Noodle çorbasının siparişleri ise %17 arttı.

Online siparişlerde çorba %40 arttı

Ülke olarak çorbayı çok seviyor ve tüketiyoruz. Bu sevgimiz online siparişlere de yansımış durumda. Geçtiğimiz yıl ortalama 3,5 milyon çorba siparişi verildi ve bir önceki yıla göre %40 arttı.

Çorba ve kebap en sevilen ikili

Yemeksepeti, kullanıcılarının çorbanın yanına en çok neyi yakıştırdığını da araştırdı. Kullanıcılar 2018 yılında çorbanın yanında en çok kebap siparişi verdi. Kebabı sırasıyla lahmacun ve döner takip etti.

Sabah akşam çorba zamanı

Biz Türkler özellikle öğle ve akşam yemeklerine mutlaka çorba ile başlıyoruz. Online siparişlerde çorbanın en sevildiği saat 12:00 ve 19:00 olması da bunu destekliyor. Ancak gün boyunca her saat diliminde sipariş edilen çorbanın kahvaltı olarak tercih edilişi bugün de geçerliliğini koruyor ve sabah 08:00 itibarıyla çorba siparişleri artışa geçiyor.

Hafta içi daha çok tüketiyoruz

Çorba siparişleri diğer lezzetlerin aksine hafta içinde daha çok tüketiliyor. Hafta sonunda siparişleri %12 düşen çorbanın lider olduğu gün Pazartesi.

25 yaş çorbayı çok seviyor

Yemeksepeti kullanıcılarının siparişlerine göre; bu lezzeti en çok sevenler 25-28 yaş aralığında. Çorbayı en çok sipariş edenler ise 25 yaşında.

Sıcaklar çorba siparişlerini etkilemiyor

Çorba bizim için mevsim göz etmeyen bir lezzet. Çorbanın en gözde olduğu aylar haliyle soğuk kış ayları olsa da yaz aylarında da çorbalar sofraları terk etmiyor. Yaz aylarında çorba tercihlerimiz yine değişmiyor ve mercimek ile ezogelin vazgeçilmez çorbalarımızdan oluyor.

Çorba tutkunu kentler

Her gün 68 ilden çorba siparişi alan Yemeksepeti, Türkiye'de çorbaya en düşkün şehirleri de araştırdı.

Her kentin toplam siparişlerindeki çorba oranına göre; ilk sırada İstanbul yer aldı. Onu sırasıyla İzmir, Bilecik, Muğla ve Samsun izledi.