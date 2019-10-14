“Türklerin girişimcilikle ilgili bir sorunu yok”
1 saat önce
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesinde faaliyet gösteren ULUTEK Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi, fikirlerini dünya pazarına sunmak isteyen girişimciler için 'Start-Up ve Globalleşme' semineri düzenledi.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesinde faaliyet gösteren ULUTEK Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi, fikirlerini dünya pazarına sunmak isteyen girişimciler için 'Start- Up ve Globalleşme' semineri düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:32
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