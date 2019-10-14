Son Dakika Haberleri: “Türklerin girişimcilikle ilgili bir sorunu yok”
Son Dakika Ekonomi “Türklerin girişimcilikle ilgili bir sorunu yok”

“Türklerin girişimcilikle ilgili bir sorunu yok”

1 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesinde faaliyet gösteren ULUTEK Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi, fikirlerini dünya pazarına sunmak isteyen girişimciler için 'Start-Up ve Globalleşme' semineri düzenledi.

“Türklerin girişimcilikle ilgili bir sorunu yok”, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesinde faaliyet gösteren ULUTEK Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi, fikirlerini dünya pazarına sunmak isteyen girişimciler için 'Start- Up ve Globalleşme' semineri düzenledi.

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Up, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:32 
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