Son Dakika Haberleri: Türklerin kedi sevgisini örnek alıp kedi kulübü kurdular - KUALA
Son Dakika Güncel Türklerin kedi sevgisini örnek alıp kedi kulübü kurdular - KUALA

Türklerin kedi sevgisini örnek alıp kedi kulübü kurdular - KUALA

6 saat önce

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde (IIUM) öğrenim gören bir grup öğrenci, kurdukları "Ebu Hüreyre Kedi Kulübü" ile okul kampüslerindeki kedileri sahipsiz bırakmıyor.

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde (IIUM) öğrenim gören bir grup öğrenci, kurdukları "Ebu Hüreyre Kedi Kulübü" ile okul kampüslerindeki kedileri sahipsiz bırakmıyor.

Türklerin kedi sevgisini örnek alıp kedi kulübü kurdular - KUALA

Malezya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:17 Kaynak: AA
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