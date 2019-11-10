Türklerin kedi sevgisini örnek alıp kedi kulübü kurdular - KUALA
6 saat önce
Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde (IIUM) öğrenim gören bir grup öğrenci, kurdukları "Ebu Hüreyre Kedi Kulübü" ile okul kampüslerindeki kedileri sahipsiz bırakmıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:17 Kaynak: AA
Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde (IIUM) öğrenim gören bir grup öğrenci, kurdukları "Ebu Hüreyre Kedi Kulübü" ile okul kampüslerindeki kedileri sahipsiz bırakmıyor.
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