Türklerin kurduğu STK'lerden Avustralya hükümetine Suriye çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türklerin kurduğu STK'lerden Avustralya hükümetine Suriye çağrısı - Son Dakika

Türklerin kurduğu STK'lerden Avustralya hükümetine Suriye çağrısı

6 saat önce

Avustralya'da Türklerin kurduğu 51 sivil toplum kuruluşu (STK), Avustralya hükümeti ve uluslararası toplumu Suriye'de barış ve istikrarı sağlama çabalarına katkıda bulunmaya çağırdı.

Türklerin kurduğu STK'lerden Avustralya hükümetine Suriye çağrısı, System.String[]

Avustralya'da Türklerin kurduğu 51 sivil toplum kuruluşu (STK), Avustralya hükümeti ve uluslararası toplumu Suriye'de barış ve istikrarı sağlama çabalarına katkıda bulunmaya çağırdı.

Avustralya'nın çeşitli eyaletlerinde faaliyet gösteren, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan Türkleri tarafından kurulanların da bulunduğu 51 STK, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının 34 askeri şehit ettiği saldırıyı kınayan ve Avustralya hükümetini harekete geçmeye çağıran ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, " Türkiye'nin Suriye'den kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini göz önünde bulundurarak, Suriye krizine çözümün uluslararası hukuka dayalı siyasi yollarla gecikmeksizin gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Ayrıca Avustralya hükümeti ve uluslararası toplumu bölgede barış ve istikrarı sağlama çabalarına katkıda bulunmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç da ortak bildirinin önemine dikkat çekerek, "Bizim bu konuyu hakikaten haklı bir mecrada yürüttüğümüzü dünyaya anlatmamız lazım, her ne kadar Yunanistan sınırındaki mültecilerin durumu bizi üzse de bunun müsebbibinin biz olmadığını muhataplarımıza anlatmamız lazım." diye konuştu.

Suriyeliler için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını ancak Avrupa Birliği ülkelerinin verdiği sözü tutmadığını vurgulayan Karakoç, "Bizim Suriye'de daha fazla göç yaşanmaması için verdiğimiz mücadeleye Avustralya gibi dost ve kardeş ülkelerin destek vermesini bekliyoruz." dedi.

Karakoç, uluslararası toplumun Türkiye ile beraber daha somut şekilde hareket etmesi gerektiğine vurgu yaparak, Avustralya'dan beklentileri hakkında şöyle konuştu:

"Olumlu bir tepki gelmesini bekliyoruz Avustralyalı dostlarımızdan çünkü orada yaşananlar bir insanlık dramı. Televizyonlarda insanlık dışı uygulamalar gösteriliyor, Avrupa Birliği ve insanlığın ortak değerlerine saygı gösterilmesini bekliyoruz. Bu noktada Avustralya'nın görüşleri ve hassasiyetine önem veriyoruz. Derneklerimizin bu açıklamasının Avustralya makamları nezdinde bir farkındalık yaratacağını düşünüyoruz. Toplumumuzun bu hassasiyetine kulak vermelerini bekliyoruz."

Avustralya, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriyeli baba, bebeğinin adını Türk SİHA'sı "Bayraktar" koydu
Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği! İlk yardım hastanesine iniş yaptı Rus kanalına konuşan Esed: Türkiye'ye düşmanca bir şey yapmadık Sığınmacı akını korkusu yaşayan Anastasiadis, AB'ye seslendi: Erdoğan'a baskı yapın

Son Dakika Haberleri
17:23 Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen'e yakalama kararı
16:58 Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Papen hakkında yakalama kararı çıkarıldı
16:33 Şok! Özlem, Çiğdem Hanıma bardak fırlattı!
15:52 Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti
15:48 Gazino geceleri yeniden canlanıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 18:03:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türklerin kurduğu STK'lerden Avustralya hükümetine Suriye çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]