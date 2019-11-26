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- Türklerin kurtarıldığı çöken otel görüntülendi

6 saat önce

- Türklerin kurtarıldığı çöken otel görüntülendiTİRAN - Arnavutluk'ta meydana gelen depremde Türklerin kaldığı 7 katlı otel çöktü.

- Türklerin kurtarıldığı çöken otel görüntülendi

TİRAN - Arnavutluk'ta meydana gelen depremde Türklerin kaldığı 7 katlı otel çöktü. Otelde kalan 20 Türk kurtarıldı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 30 kilometre batısında önce 6.4 ardından da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 03.54'te meydana gelen depremin merkez üssü başkent Tiran olarak açıklanırken sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde oldu. Depremde 6 kişi hayatını kaybederken, 320'den fazla kişi de yaralandı. Depremin merkezi olan liman şehri Durres'te Palma isimli 7 katlı otel de çöktü. Otel personelinin hafif yaralandığı açıklanırken çöken otelde kalan 20 Türk kurtarıldı.

Enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, deprem anından itibaren panik halinde evlerini terk eden insanlar sokak ve caddelerde beklemeye devam ediyor.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan Erdoğan'a teşekkür

Arnavutluk'ta meydana gelen depremin ardından komşu ülkelerden de yardım eli uzandı. Avrupa Birliği ve ABD'nin yardıma hazır olduklarını ifade eden Başbakan Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Edi Rama, "Arnavutluk'un tüm dostları hızla harekete geçiyor. Başbakan Conte, Başbakan Mitzotakis özel uçak gönderdi. Cumhurbaşkanı Macron ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardıma hazır olduklarını ifade etti" dedi.

- Türklerin kurtarıldığı çöken otel görüntülendi

Arnavutluk, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:47 Kaynak: İHA
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