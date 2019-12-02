Son Dakika Haberleri: Türklerin mağduriyet yaşadığı Odessa Havaalanı'na yolsuzluk operasyonu
Son Dakika Güncel Türklerin mağduriyet yaşadığı Odessa Havaalanı'na yolsuzluk operasyonu - Son Dakika

Türklerin mağduriyet yaşadığı Odessa Havaalanı'na yolsuzluk operasyonu

6 saat önce

Ukrayna'nın liman kentlerinden Odessa'da bulunan havaalanına, istihbarat görevlilerince yolsuzluk operasyonu düzenlendi.

Türklerin mağduriyet yaşadığı Odessa Havaalanı'na yolsuzluk operasyonu, System.String[]

Ukrayna'nın liman kentlerinden Odessa'da bulunan havaalanına, istihbarat görevlilerince yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Havaalanında birçok Türk vatandaşı sebepsiz olarak ülkeye alınmamıştı.

Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından yapılan operasyonla, Odessa Havaalanı'nda çalışan bazı görevliler gözaltına alındı. İstihbarat servisi yetkililerince yapılan açıklamalarda, havaalanının tadilatı için ayrılan 38 milyon grivnanın yani yaklaşık 1 milyon 583 bin dolarlık bütçenin amacına uygun kullanılmadığı ve yaklaşık 500 bin doların şahıslar tarafından usulsüzlük yapılarak ele geçirildiğinin tespit edildiği açıklandı.

"BİNLERCE YOLCUNUN HAYATINI RİSKE ATTILAR"

Yetkililerce yapılan açıklamaların devamında, harcamalarda usulsüzlük yapılması ve kalitesiz tadilat nedeniyle binlerce yolcunun hayatının riske atıldığı belirtildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında Ukrayna Ceza Kanunu'nun 191. Maddesi gereğince soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yine aynı havaalanında birçok Türk vatandaşı sebepsiz bir şekilde ülkeye alınmamış ve 20 metrekarelik odada günlerce tutularak kendilerine ekmek su bile verilmemişti. Hakaretlere ve psikolojik işkencelere maruz kalan Türklerden bir kısmı Türkiye'ye gönderildi ancak bir kısmı halen kanunsuz bir şekilde orada tutulmaya devam ediyor.

(İHA)

Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kredi vaadiyle emeklileri dolandıran çeteye operasyon düzenlendi
Kriz sonrası Altun'dan NATO'ya çağrı: Endişelerimize yönelik destek beklemekteyiz Yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 1700 litre sahte içki ele geçirildi Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 00:37:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türklerin mağduriyet yaşadığı Odessa Havaalanı'na yolsuzluk operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]