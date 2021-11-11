Türklerin Mirası Projesi imza töreni Konya'da gerçekleşti - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek "Türklerin Mirası Projesi"nin protokol imza töreni Konya'da yapıldı.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı adına, Cumhurbaşkanlığı Projeler Müdürlüğü Proje Yönetim Koordinatörü Ali Murat Önder, Konya Selçuklu Belediyesi Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü katıldı.

Danışma Kurulu üyeliklerini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Kültür Turizm ve Bakan Yardımcısı Ndir Alpaslan, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın yaptığı projenin tamamlanmasıyla 18 bölümlük bir belgesel film dizisi ile Türklerin mirasının anlatıldığı 17 ciltlik bir külliyat ortaya çıkarılacak.

Proje için düzenlenen imza töreninde konuşan Proje Genel Koordinatörü İbrahim Dıvarcı, projenin Türkiye tarihinin en geniş kapsamlı kültür ve envanterleme projesi olduğunu söyledi.

"Kendi hikayenizi kendi kelimelerinizle kendi argümanlarınızla kendi doğrularınızla ifade etmediğiniz takdirde başkalarının anlattığı hikayeleri gün gelir hakikat olarak kabul edersiniz." diyen Dıvarcı, tarihin dizilerden öğrenilmeyeceğini, tarihin bir bilim olduğunu ve belgesellerden, kitaplardan öğrenilebileceğini belirtti.

Proje kapsamında hazırlanacak belgesel dizisine ilişkin bilgi veren Dıvarcı, şöyle konuştu:

"Türklerin Mirası Belgeseli, ne şovenist bir zihniyetle ne de batılı zihniyetle hazırlanmıyor. Biz hakikati arıyoruz. 'Türklerin gerçek hikayesi nedir' Biz bunu anlatmak istiyoruz. Burada planlanan ilk dört bölümü bu yıl inşallah çekeceğiz. Her bölüm kadim medeniyetimizin insanlığa yaptığı büyük katkıyı anlatacak biçimde yapılıyor. 29 Ekim 2023'de projenin tamamı bitecek şekilde sayın Cumhurbaşkanına arz edildi."

Projeye finansal destek verecek Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, çalışmanın "Türkler" konulu yapılan en büyük kültür projesi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından hazırlanan protokol, Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile Konya Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü tarafından imzalandı.

Hazırlanacak "Türklerin Mirası Projesi" ile Türk kültürünün diğer dünya kültür değerlerine olan katkıları, aynı zamanda tarihi sorumluluk anlayışı içinde Türk kültürünün dünyada hüküm sürdüğü alanlara dikkati çekmek hedefliyor.