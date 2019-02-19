Türklerin yurt dışı yatırımları arttı
13 dakika önce
Türkiye'de yerleşik kişiler yurt dışına en fazla finans ve sigorta alanlarında doğrudan yatırım yaptı.
Türkiye'de yerleşik kişiler yurt dışına en fazla finans ve sigorta alanlarında doğrudan yatırım yaptı. Holdingler bu alandaki yatırımlar açısından bankaları 7'ye katladı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:45
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