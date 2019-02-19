Son Dakika Haberleri: Türklerin yurt dışı yatırımları arttı

Türklerin yurt dışı yatırımları arttı

13 dakika önce

Türkiye'de yerleşik kişiler yurt dışına en fazla finans ve sigorta alanlarında doğrudan yatırım yaptı.

Türklerin yurt dışı yatırımları arttı, System.String[]
Türkiye'de yerleşik kişiler yurt dışına en fazla finans ve sigorta alanlarında doğrudan yatırım yaptı. Holdingler bu alandaki yatırımlar açısından bankaları 7'ye katladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:45 

Sigorta, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li Komutan, Türkiye Tarafından Aranan PKK'lı Terörist ile Görüştü Honda, Türkiye Fabrikasını Kapatacak İddiası

Beyaz Gelincik Diye Bir Türün Olmadığı Ortaya Çıktı Honda, Türkiye'de Civic Sedan Üretimine Son Veriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 11:58:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türklerin yurt dışı yatırımları arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]