Türklerin yurt dışı yatırımları arttı

Türkiye'de yerleşik kişiler yurt dışına en fazla finans ve sigorta alanlarında doğrudan yatırım yaptı.

Türkiye'de yerleşik kişiler yurt dışına en fazla finans ve sigorta alanlarında doğrudan yatırım yaptı. Holdingler bu alandaki yatırımlar açısından bankaları 7'ye katladı.

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