Türklerin yüzde 52'si Google'ın ödediği cezaları hak ettiğini düşünüyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türklerin yüzde 52'si Google'ın ödediği cezaları hak ettiğini düşünüyor - Son Dakika Ekonomi

Türklerin yüzde 52'si Google'ın ödediği cezaları hak ettiğini düşünüyor

6 saat önce

Araştırma şirketi Areda Survey, Rekabet Kurulu'nun Google'a rekabet ihlalleri nedeniyle büyük cezalar kesmesine yönelik bir araştırma yaptı.

Türklerin yüzde 52'si Google'ın ödediği cezaları hak ettiğini düşünüyor, System.String[]

Araştırma şirketi Areda Survey, Rekabet Kurulu'nun Google'a rekabet ihlalleri nedeniyle büyük cezalar kesmesine yönelik bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre, Türklerin yüzde 52'si Google'ın ödediği cezaları hak ettiğini düşünüyor.

Türkiye'de akıllı telefon pazarındaki uygulamalarıyla tekelleştiği yönünde suçlamalar yöneltilen Google son üç yılda Avrupa'da yüklü cezalar ödedi. Rekabet Kurulu tarafından faaliyetleri mercek altına alınan Google'a 2017 yılına soruşturma açılmıştı.

93 MİLYAR LİRA İDARİ PARA CEZASI

Kurul, 'mobil işletim sistemi ile mobil uygulama ve hizmetlerinin sunumuna ilişkin davranışlarının ve cihaz üreticileriyle imzaladıkları sözleşmelerin, rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti'ne yönelik yürütülen soruşturmada 93 milyon lira idari para cezası verilmesini hükmetti. Bu kararın ardından açıklama yapan Google, Rekabet Kurumu ile çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, bu çerçevede Türkiye'de, hızlı bir şekilde, kanunlarla uyumlu olarak çalışmanın önemine dikkat çekti.

"GOOGLE TEKELLEŞTİĞİ İÇİN PARA CEZASINI HAK ETTİ"

Araştırma şirketi Areda Survey, Türkiye genelince bin 64 kişiye Rekabet Kurumu'nun 'rekabet ihlalleri' gerekçesiyle Google'a idari para cezası uygulamasını sordu. 20-23 Aralık tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 52'si Google'ın ödediği cezaları hak ettiğini düşüyor. Yüzde 18,9 ile ceza verilmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Erkeklerin yüzde 51,2'si şirketin cezayı hak ettiğini düşünürken; kadınların yüzde 56,7'si ve 18-24 yaş arasındaki katılımcıların yüzde 43,8 de fikirlerinin olmadığını söyledi.

35-44 yaş arasındaki kişilerin yüzde 47,6'sı Google'ın bu cezayı hak ettiğini aktardı.  Eğitim düzeyi ilköğretim seviyesinde olanların yüzde 53,3'ü fikir sahibi değilken lisansüstü seviyede olanların yüzde 44,8'i cezayı hak ettiğini dile getirdi.

VATANDAŞ GOOGLE'A GÜVENME KONUSUNDA KARARSIZ

'Google'a ne derece güveniyorsunuz?' sorusuna katılımcıların yüzde 31,2 güvenmediğini, yüzde 31,5 güvendiğini, yüzde 37,2 ise ne güvendiğini ne de güvenmediğini söyledi. Google'a güvenenlerin yüzde 31,8'ini ile kadınlar oluştururken erkeklerin yüzde 36,0 ile Google'ı güvenilir bulmadıklarını söyledi. Yaş aralığı 25-34 arasında olanlar yüzde 37,2 ile Google'ı güvenilir bulmadıklarını belirtirken yaş aralığı 18-24 arasında olanların yüzde 43,8'i Google'ı güvenli bulduklarını belirtti.

GOOGLE TEKELLEŞME EĞİLİMİNDE

'Google'ın tekelleşmeye çalıştığını düşünüyor musunuz?' sorusuna katılımcıların yüzde 54,8'i evet, yüzde 16,5'i hayır, yüzde 28,6'sı ise fikri olmadığını söyledi.


Rekabet Kurulu, Türkiye, Google, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:22 Kaynak: DHA
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