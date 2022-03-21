Türklerin yüzde 90'ı NATO'nun Türkiye'yi korumayacağını düşünüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türklerin yüzde 90'ı NATO'nun Türkiye'yi korumayacağını düşünüyor

21.03.2022 14:25
Türklerin yüzde 90'ı NATO'nun Türkiye'yi korumayacağını düşünüyor

Areda Survey'in her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği 'Sosyometre' araştırmasının sonuçlarına göre, Türklerin yüzde 90,8'i Ukrayna ile benzer bir durumda olması halinde NATO'nun Türkiye'yi korumayacağını düşünüyor.

Areda Survey'in her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği 'Sosyometre' araştırmasının sonuçlarına göre, Türklerin yüzde 90,8'i Ukrayna ile benzer bir durumda olması halinde NATO'nun Türkiye'yi korumayacağını düşünüyor.

Araştırma şirketi Areda Survey, 'Ukrayna ile benzer duruma düşmesi halinde NATO'nun Türkiye'yi koruyabileceğine inanıyor musunuz' sorusuna yüzde 90'lık bir oranla, Türkiye'nin Ukrayna ile benzer bir duruma düşmesi halinde NATO'nun Türkiye'ye destek vermeyeceğini düşündüğü tespit edildi. Araştırma sonuçlarına göre, NATO'nun böyle bir durumda Türkiye'ye destek vereceğini düşünenlerin oranı yalnızca yüzde 9,2 düzeyinde seyretti.

"TÜRKİYE BİR SAVAŞ KARŞISINDA KENDİSİNİ KORUR"

"Sizce Türkiye Ukrayna'nın durumuna düşerse kendini savunabilecek durumda mıdır?" sorusuna, yüzde 77,9'luk bir oranla 'Evet' diyenlerin çoğunlukta olması, Türkiye'nin bir savaşa maruz kalması durumunda kendisini savunabileceğine ilişkin bir güvenin olduğunu gözler önüne serdi. Erkeklerin, kadınlara göre Türkiye'nin kendisini savunabileceğini daha fazla düşündüğü tespit edilirken, gençlerin, orta ve ileri yaşta kesimine göre daha fazla oranda Türkiye'nin kendi kendisini savunabileceği düşüncesini paylaştığı belirlendi.

METODOLOJİ

Araştırma, Türkiye genelinde 2 bin kişinin katıldığı 26 -28 Şubat  tarihleri arasında gerçekleşti. İlgili araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI (Bilgisayar Destekli Web Anketi) yöntemiyle yapıldı.


YORUMLAR
500
NATO Genel Sekreteri Rusya-Ukrayna savaşını yorumladı, Türkiye'nin arabuluculuk rolünden takdirle bahsetti! NATO Genel Sekreteri Rusya-Ukrayna savaşını yorumladı, Türkiye'nin arabuluculuk rolünden takdirle bahsetti! Zelenskiy: 'Roketler NATO'nun 20 kilometre uzağına düştü, Ukrayna'yı dinlemek gerektiğini anladınız' Zelenskiy: 'Roketler NATO'nun 20 kilometre uzağına düştü, Ukrayna'yı dinlemek gerektiğini anladınız'

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türklerin yüzde 90'ı NATO'nun Türkiye'yi korumayacağını düşünüyor - Son Dakika


Son Dakika
14:20 Doukara, Antalyaspor'a yenildikleri maçtan sonra rakiple kutlama yaptı!
14:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini 23 yerinden bıçaklamıştı! Tahliye kararını veren hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
14:10 Otomobilin bagajında cesedi bulunmuştu! Gerçekler gün yüzüne çıkıyor: Başına sert bir cisimle vurmuşlar
13:55 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Akça'nın sırrı Nizamülmülk'e şifa olacak mı?
13:55 AK Partili milletvekillerinden Furkan grubuna yapılan sert müdahaleye tepki: Vahşet!
13:43 Son Dakika! Mahkeme Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala'nın tutukluluğunun devam etmesine karar verdi!
13:37 Kara Kartal'dan şaşkına çeviren ters köşe! Yeni hoca İbrahim Üzülmez olacak
13:21 Ukrayna istihbaratından dikkat çeken iddia: Kadirov'un savaşçıları ağır kayıplar verip ülkeden kaçtı
13:05 Ünlü oyuncu Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı
12:36 Abramovich'in yatı Datça açıklarına geldi! Görenler heyecanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 14:29:02. #1.11#
SON DAKİKA: Türklerin yüzde 90'ı NATO'nun Türkiye'yi korumayacağını düşünüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement