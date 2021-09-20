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TÜRKLİM'den limancılık eğitimine simülatör desteği - Son Dakika

TÜRKLİM'den limancılık eğitimine simülatör desteği

20.09.2021 15:04
TÜRKLİM'den limancılık eğitimine simülatör desteği, System.String[]

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM), İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ile imzaladığı protokol kapsamında, bünyesinde bulunan liman vinç simülatörünü Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi'ne hibe etti.

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM), İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ile imzaladığı protokol kapsamında, bünyesinde bulunan liman vinç simülatörünü Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi'ne hibe etti.

TÜRKLİM açıklamasına göre, 69 üyesi ile sektörün çatı kuruluşu olan TÜRKLİM, İskenderun Teknik Üniversitesi ile protokol imzaladı.

Protokole göre, Dernek bünyesinde bulunan Rıhtım Gemi Köprülü Liman Vinci (SSG), Lastik Tekerlekli Saha Köprü Vinci (RTG) iş makinelerini simüle edebilme özelliklerine sahip vinç simülatörü, üniversite bünyesindeki Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi'ne hibe edildi. 24 Eylül Cuma günü açılışı gerçekleştirilecek İSTE–TÜRKLİM Vinç Simülatör Merkezi ile hem kişilerin meslek sahibi olması hem de eğitime ve istihdama katkı sağlanması amaçlanıyor.

Ayrıca, dev vinçleri kullanacak operatörleri yetiştirecek bu merkez, gerçek hayatta karşılaşılabilecek senaryoları uygulamaya dönüştürerek, yaşanabilecek olası riskleri sıfıra indirerek iş kazalarının da önüne geçebilecek. İSTE-TÜRKLİM Vinç Simülatör Merkezi, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde ilk olma özelliği de taşıyor.

"Vinç operatörlerinin yetiştirilmesine, eğitime ve istihdama büyük katkı sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKLİM Başkanı Hakan Genç, Türkiye'nin önemli limanlarının bir kısmının İskenderun bölgesinde olduğunu belirterek, "İskenderun, üretimimizin ve lojistiğimizin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri. İskenderun Teknik Üniversitesi ile yaptığımız protokol kapsamında faaliyete geçecek bu merkez, vinç operatörlerinin yetiştirilmesine, eğitime ve istihdama büyük katkı sağlayacak. Ayrıca simülatörler, operasyonları teoriden pratiğe dönüştürürken, öğrencilere de büyük fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Genç, fakülte içerisinde kurulan odada dijitalleşmenin de etkisiyle birebir liman canlandırılması yapılarak vinç koltuğuna oturan operatörün, gerçek hayatta karşısına çıkabilecek birçok senaryo ile gemilerden yükleri limana indirme ve gemiye yükleme eğitimi alacağını bildirdi.

Bu projeyi hem bölgenin hem de Türkiye'nin geleceği için önemli bir yatırım olarak gördüklerini aktaran Genç, "Burada verilecek eğitim ile hayati öneme sahip vinçlerin en güvenli şekilde kullanılması hedefleniyor. Türkiye'de limancılık alanında sınav ve belgelendirme konusunda tek yetkili kurum olan Derneğimiz, Kariyerport ismi altında mesleki yeterlilikleri belirleyip ölçüyor ve yetkin elemanları belgelendiriyoruz. İşin eğitim tarafında ise simülatör dışında bir ihtiyaç doğması halinde her zaman katkı sağlamaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

"Limancılık sektörüne büyük katkılar sunacak"

İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci de yapılan iş birliğinin özelde İskenderun bölgesi ve limanlarına, genelde ise ülke limancılığına büyük katkılar sunacağını belirterek, Sürekli Eğitim Merkezi (İSTE-SEM) bünyesinde açılacak eğitim kurslarıyla isteyen herkesin bu eğitimi alabileceğini bildirdi.

Depci, şunları kaydetti:

"Özellikle Doğu Akdeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren konteyner limanlarının ilgisini çekecek olan bu proje, mavi yakalı liman vinç operatörlerinin nitelikli olarak Teknoversite vizyonuyla, en son teknolojik imkanların da kullanılması ile yetiştirilmesinde ve sonuç olarak istihdamlarında önemli rol oynayacaktır. İSTE-TÜRKLİM iş birliği de buna güzel bir örnektir. Mesleğe adım atmak isteyen aday öğrenciler, teorik bilgilerini kendi imkanları ve basılı kaynaklar ile geliştirirken uygulama becerilerini de üniversitemiz bünyesindeki kurulumu tamamlanan simülatör sayesinde arttırabileceklerdir."

Denizcilik, İskenderun, Liman, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜRKLİM'den limancılık eğitimine simülatör desteği - Son Dakika


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