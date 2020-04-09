TÜRKLİM: Limancılığın sürdürülebilirliği için yoğun çalışılıyor

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Genç, Türkiye'nin ithalat ve ihracatının yüzde 85'inin gerçekleştirildiği limanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde sorumluluğunun çok büyük olduğunu belirterek, "Limancılığın tüm ekosistemi ve paydaşlarıyla birlikte kısa, orta ve uzun vadeli sürdürülebilirliği için yoğun ve teknik bir çalışma yürütülüyor." ifadelerini kullandı.



TÜRKLİM'den yapılan açıklamada, derneğin Kovid-19 küresel salgını ile ilgili olarak limanların sürdürülebilirliği yönünde çalışmalar başlattığı bildirdi



Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Genç, dünya ekonomisini sarsan Kovid-19 pandemisinin olumsuz etkilerine rağmen ülkenin hayati ihtiyaçlarını karşılamak üzere 7 gün 24 saat çalışan limanların faaliyetlerine devam edebilmesi için gerekli sağlık önlemlerini almalarının yanı sıra limanların hayata geçirmesi gereken ekonomik ve finansal tedbirler üzerinde de çalışıldığını belirtti.



Genç, Türkiye'nin ithalat ve ihracatının yüzde 85'inin gerçekleştirildiği limanların salgın döneminde sorumluluğunun çok büyük olduğunu ifade ederek, limancılığın tüm ekosistemi ve paydaşlarıyla birlikte kısa, orta ve uzun vadeli sürdürülebilirliği için yoğun ve teknik bir çalışma yürütüldüğünü bildirdi.



Ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre tonaj bakımından fazla bir kayba uğranmadığını, önceden yapılmış olan sözleşmeler nedeniyle mart ayı sonu itibarıyla tonajda da fazla bir düşüş beklenmediğini belirten Genç, nisandan itibaren ise dünya ticaretindeki daralmanın etkisiyle kısmi kayıplara hazırlıklı olmak gerektiğini kaydetti.



Genç, Kovid-19'un yarattığı ekonomik sıkıntıların aşılması ve ekonomik hayatın devamlılığını sağlamak üzere açıklanan destek paketlerine, kolaylaştırıcı tedbirlere, programlara, vergi ve diğer yükümlülüklerin ertelenmesiyle ilgili uygulamalara, faiz ve diğer giderlerde yapılacak iyileştirmelere, kısa dönem çalışma desteğine durumu gereği ihtiyaç duyan liman işletmelerinin başvuracağını söyledi.



Deniz ticaretinin gereklilikleri nedeniyle limanların pazar günleri ve resmi tatillerde de çalışmak durumunda olduğunu belirten Genç, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Kısa Dönem Çalışma Ödeneği' her ne kadar pazar günleri ve resmi tatillerde çalışılmamasını, fazla mesai yapılmamasını şart koşsa da işin gereği olarak gemilerin limana varışları itibarıyla pazar günleri ve resmi tatillerde de çalışmak durumunda kalan limanlarımızın da bu uygulamadan yararlanabilmesi önemlidir. Bu konuyla ilgili girişimlerimiz başlamıştır. Bunun dışında limanlarımız açısından önemli olan diğer bir maliyet de dolgu alanları ve iskeleler için Milli Emlak Müdürlüğü'ne ödenen kira bedellerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili de girişimlerimiz olacaktır."

"Türk limancıları üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor"

Hakan Genç, Türk limancılarının üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını aktararak, "Böylesi bir dönemde alışılmış yaşantılarımızı geride bırakmamız, mevcut koşulların öngördüğü kurallara uygun olarak yaşamamız kaçınılmaz bir gerçektir. Zorunlu protokolleri ve tedbirleri çok ciddi bir kararlılıkla limanlarımızda uyguluyoruz. Bu kararlılığımız sektörümüze ve ülkemize karşı duyduğumuz sorumluluğun, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve ülkemiz insanına verdiğimiz büyük önemin bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dış ticaretinin yani toplam ihracat ve ithalat yükünün tonaj olarak yüzde 85'i, değer olarak da yüzde 60'a yakını ile kruvaziyer turizminin tamamının limanları üzerinden yapıldığına dikkat çeken Genç, hava, kara veya demir yolu taşımacılığı ile karşılaştırıldığında, deniz taşımacılığından başka hiçbir taşıma modunun Türkiye ekonomisi üstünde bu kadar belirleyici rolü ve etkisi olmadığını belirtti.



Genç, limanların ülkeler için hayati ve kritik önemde tesisler olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Son günlerde başta Dünya Bankası, IMF, OECD, UNCTAD gibi kuruluşlar küresel çapta büyüme rakamlarını revize ederek ciddi oranlarda düşürmeye başladılar. Bu kurumlar bile salgının ne kadar daha süreceği ve ekonomik hayatın ne zaman normalleşeceği konusunda net bir öngörüde bulunamamaktadır. Bu sürecin döngüsünün U veya L şeklinde mi olacağına dair çeşitli senaryolar da üretilmektedir ama sonuçta görülen dünya ekonomisinde ve tek tek ülkelerde yaşanacak büyük çapta durgunluk ve küçülme sonucunda küresel çaptaki mal ve hizmet hareketinin de azalacağı, bu sürecin limanları da önemli oranda etkileyeceği yönündedir.

Özellikle kruvaziyer limanlar tüm dünya genelinde durma noktasına gelmiş bulunmaktadır. Küresel ölçekte çalışan kruvaziyer gemi firmalarının tüm seferlerini belirsiz bir süre için askıya almış olmaları sonucunda ülkemizde de kruvaziyer turizmine hizmet eden limanlarımız bütünüyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştır."

"Kovid-19 ile ilgili tüm önlem ve tedbirler limanlarda harfiyen uygulanıyor"



Limanların Kovid-19 pandemisinin olumsuz etkilerine rağmen fedakarca çalıştığının altını çizen Genç, başta Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yayınladığı kurallar, önlemler ve protokoller olmak üzere valilikler kapsamında görev yapan "Limanlar Koordinasyon Kurulları"nın ve liman başkanlıklarımızın Kovid-19 ile ilgili yayınladığı tüm önlem ve tedbirlerin limanlarda harfiyen uygulandığını, liman çalışanlarının ve limanlarda görev yapan paydaşların sağlıklarını azami düzeyde koruyacak şekilde hayata geçirildiğini söyledi.



Genç, "Başta ülkemizin temel ihtiyaçlarının sağlanmasına ilave olarak ülke ekonomisinin, ihracatının ve ithalatının hiçbir şekilde kesintiye uğramaması adına limanlarımız gerekli olan tüm tedbirleri alarak çalışırken limanları kullanan müşterilerinin sorunlarına da çözüm bulmak adına birçok kolaylaştırıcı uygulamalar da yapmaya başlamışlardır." açıklamasında bulundu.