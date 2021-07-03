Türkmen Ahmet, karne heyecanının ardından simit satmaya devam ediyor - Son Dakika

Türkmen Ahmet, karne heyecanının ardından simit satmaya devam ediyor

Teşekkür belgesi ile sınıfını geçen 11 yaşındaki Irak Türkmeni Ahmet Abdulhadi

"Karnemi aldıktan sonra sokağa çıktım çalışıyorum"

"Günlük 25-30 lirayla aileme destek oluyorum, her türlü zorluklara alıştım artık"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan 11 yaşındaki Irak Türkmeni Ahmet, karne günü ardından birçok gün yaptığı gibi sokaklarda simit satmaya çıkarak bir yaz boyu devam edecek olan zorlu hayatına başladı.

Ailesiyle birlikte Eskişehir'de yaşayan Ahmet Abdulhadi, akaryakıt istasyonunda çalışan bir babanın 6 çocuğundan birisi. Yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'ye gelen Ahmet, ailesine destek olabilmek için 3 yıldır sokaklarda simit satıyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılının bittiği gün simitlerini koyduğu kovasını alıp işinin başına koştu. Yaşıtları karne heyecanı yaşarken, Ahmet dışarda hayat mücadelesi vermeye devam ediyor. Günlük olarak kazandığı 25-30 lirayla ailesine destek olan Ahmet, tüm türlü zorluklara alıştığını söylüyor.

"Karnemi aldıktan sonra çıktım çalışıyorum"

Yüzbinlerce çocuk gibi karnesine baktıktan hemen sonra sokaklardaki işine dönen Ahmet, altıncı sınıfa geçti. Yazın her gün, kışın ise soğuk olmayan günlerde simit sattığını söyleyen 11 yaşındaki Ahmet Abdulhadi hayatını şu şekilde anlattı:

"Irak Türkmeniyim. 4 yıl önce Türkiye'ye geldik. Simit satıyorum. Ekmek parası kazanıyorum. Günde 20 tane simit satıyorum. Karnemi teşekkür belgesiyle birlikte aldım. Karnemi aldıktan sonra çıktım çalışıyorum. Her gün çalışıyorum. Babam benzinlikte çalışıyor. Biz 6 kardeşiz. İkimiz çalışıyoruz. Çalışmaya alıştım, 3 yıldır simit satıyorum. Günlük 25-30 lira kazanıyorum. Kışın da satıyorum. Hava soğuk olduğunda çalışmıyorum, ama yazın her gün çalışıyorum.