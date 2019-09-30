Son Dakika Haberleri: Türkmen aile: "Bizi de askere alın"
Son Dakika Güncel Haber

Türkmen aile: "Bizi de askere alın"

46 dakika önce

Irak'taki iç karışıklıktan dolayı Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan ve zor şartlar altında yaşayan 13 kişilik Mehme ailesi hayırseverlerin yardımını beklerken, kendilerinin de askere alınmasını istedi.

Türkmen aile:

Irak'taki iç karışıklıktan dolayı Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan ve zor şartlar altında yaşayan 13 kişilik Mehme ailesi hayırseverlerin yardımını beklerken, kendilerinin de askere alınmasını istedi.


4 yıl önce Türkiye'ye göç eden Mehme ailesi zor şartlar altında hayatlarını sürdürüyor. Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan Mehme ailesinin en büyük çocuğu Yakup Mehme (21), ailesine bakmak için kağıt ve hurda topluyor. Irak'taki karışıklıkta teyze ve dayılarının hayatını kaybettiğini söyleyen Mehme, ekonomik durumları iyi olmadığı ve hayırseverlerin yardımını beklediğini söyledi.


Türk vatandaşlığına geçmek ve Türk askeri olmak istediğini söyleyen Yakup Mehme, "4 yıl 8 ay önce Musul'dan Türkiye'ye geldik. Orada Amerika, İran ve teröristler var ve kötü insanlardan savaştan kaçıp geldik. Allah'a şükür ekmeğimizi hurdacılık yaparak çıkarıyorum ve Kahramanmaraş insanına çok teşekkür ederiz. Bizim evimiz eşyalarımız ve her şeyimiz orada kaldı. 5 dayım, 5 teyzem vardı hepsi savaşta hayatını kaybetti. Burada 6 kız ve 5 erkek çocuk var bir ablam var hasta annem ve babamın da durumu iyi değil. 13 kişiyiz ve çalışan tek ben varım şuanda. Ben istiyorum ki bir mesleğim olsun ve işim olsun. Şu anda günde ortalama 25-30 lira hurda parası kazanıyorum. Cumhurbaşkanımızı görmek istiyoruz, bizler burada asker olup savaşmak istiyoruz ve bura için ölmek istiyoruz. Çünkü vatan bir can bir" diye konuştu.


Türkmenlerin de askere alınmasını isteyen 42 yaşındaki baba Yusuf Mehme ise "8 yıl Irak'ta polislik yaptım. Sonra buraya geldik ve siz kapınızı açtınız. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun, bizim tek isteğimiz var, bizi askere alsınlar ve Türkiye için savaşalım" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Türkiye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Valiliğin, "AFAD toplantısına çağrıldı" açıklamasına İmamoğlu'ndan cevap: Sessizliğim devlet terbiyemden dolayıdır
Off-Road Türkiye Şampiyonası 3. ayak yarışları nefes kesti Bu mesleği yapanlar 55 yaşını zor görüyor Sardinya Adası'ndan kum alanlara 3 bin euroya kadar ceza kesiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 11:03:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkmen aile: "Bizi de askere alın"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]