Üye Girişi
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir: "Hangi hain ormanlarımıza kastettiyse devletimiz onu bulup cezasını verecektir" - Son Dakika

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir: "Hangi hain ormanlarımıza kastettiyse devletimiz onu bulup cezasını verecektir"

02.08.2021 00:58
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir:

Türkmen Alevi Bektaşi Yardımlaşma Araştırma Eğitim Kültür Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, "Hangi vicdansız, hangi cani, hangi hain ormanlarımıza, varlığımıza, bütünlüğümüze kastettiyse yüce devletimiz onu bulup çıkarıp cezasını verecek güçtedir" dedi.

Türkmen Alevi Bektaşi Yardımlaşma Araştırma Eğitim Kültür Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, "Hangi vicdansız, hangi cani, hangi hain ormanlarımıza, varlığımıza, bütünlüğümüze kastettiyse yüce devletimiz onu bulup çıkarıp cezasını verecek güçtedir" dedi.

Ülke genelinde çıkan yangınlara ilişkin yazılı açıklamada bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Yardımlaşma Araştırma Eğitim Kültür Vakfı Genel Başkanı Özdemir, bugünlerde her zamankinden daha çok, daha sıkı, daha fazla birlik ve sevgiye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Hangi vicdansız, hangi cani, hangi hain ormanlarımıza, varlığımıza, bütünlüğümüze kastettiyse, yüce devletimiz onu bulup çıkarıp cezasını verecek güçtedir. Doğusu batısı, kuzeyi güneyi, tüm Anadolu ve Trakya'sı ile bu ülke bizimdir. Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi, Alevisi, Sünnisiyle hepsi bizim insanımızdır. Birlik olmalıyız, dirlik olmalıyız, diri olmalı, gönül gönüle, el ele yan yana durmalıyız ki bu ve benzeri felaketlerden ve bunları başımıza açanlardan hep birlikte kurtulalım" dedi.

Beş bin yıldır süregelen devletin içinden birçok hain ve bedbaht çıktığını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Dünya durdukça var olacak devletimizin içinden böylesi hainler çıkmaya da devam edecektir. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da bu musibetlerden kurtulmanın tek ve yegane yolu birbirimize eskisinden daha fazla saygı duyup, sahip çıkıp kenetlenmektir. Yüce devletimize güvenelim, onu sahiplenelim, sevelim. Göreceksiniz ki, devletimizin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti ve onca yıllık tecrübesi ile bu belayı da atlatacağız. Canlar, canı yananlar, kardeşlerim. Devletimizin varlığı bizim varlığımız, birliğimizdir, onu bozacak provokasyonlara gelmeyelim. Müptezellere uymayalım. Her zaman olduğu gibi biz bize yeteriz, birbirimize sahip çıkalım."

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak Hz. Ali'nin "Vatanı sevmek imandandır" ilkesi ile Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü savunmaya devam edeceklerini belirten Özdemir, "Yine Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli efendimizin dediği gibi 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım'" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Özdemir Özdemir, Trakya Bölgesi, Türkmen, Alevi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir: 'Hangi hain ormanlarımıza kastettiyse devletimiz onu bulup cezasını verecektir' - Son Dakika


Son Dakika

Avrupa Birliği'den gönderilen yangın söndürme uçakları sabah saatlerinde çalışmalara katılacak 00:54 Avrupa Birliği'den gönderilen yangın söndürme uçakları sabah saatlerinde çalışmalara katılacak Adana Demirspor, Shkodran Mustafi'yi transfer etmek için harekete geçti 00:22 Adana Demirspor, Shkodran Mustafi'yi transfer etmek için harekete geçti Milas'taki yangının bölgedeki termik santrallere yaklaşması büyük panik yarattı 23:40 Milas'taki yangının bölgedeki termik santrallere yaklaşması büyük panik yarattı
Bizim çocuklar tarih yazmaya devam ediyor! PSG'yi deviren Lille, Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu 23:01 Bizim çocuklar tarih yazmaya devam ediyor! PSG'yi deviren Lille, Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu 2 yıl önce babasını öldürüp daha sonra serbest kalan şahıs, bu sefer de kardeşini öldürdü 22:57 2 yıl önce babasını öldürüp daha sonra serbest kalan şahıs, bu sefer de kardeşini öldürdü Milyon takipçisi olan TikTok fenomeni Anthony Barajas, kız arkadaşıyla gittiği sinemada gözünden vurularak öldürüldü 21:09 Milyon takipçisi olan TikTok fenomeni Anthony Barajas, kız arkadaşıyla gittiği sinemada gözünden vurularak öldürüldü
Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi 19:56 Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi 17:49 Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi

Son Dakika Haberleri
18:51 Dolmuş bekleyen kızı elle taciz ettiği iddia edilen kişi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
18:49 Van'dan art arda kötü haber! 20 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu öldü
18:19 Fatih Terim'den şaşırtan Haaland itirafı: Oyuncuyla anlaşma noktasına gelmiştik
18:18 Bakan Pakdemirli'den Van'da yaşanan selle ilgili vatandaşlara destek: Zararlarının tamamını karşılayacağız
18:07 Sarı-kırmızılılarda bu sezon Rumen futbolcu sevdası bitmiyor! Yeni hedef Juventus'tan Radu Dragusin
17:38 Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, tahliye çalışmaları için iki çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti
17:30 Sarı-kırmızılılarda satılacaklar listesinin tepesinde yer alan Diagne'ye Cagliari talip oldu
17:19 Şahan Gökbakar Marmaris'te sesi kısılana kadar bağırdı: Havadan müdahale, havadan müdahale
17:01 Siyah-beyazlıların yeni transferi Alex Teixeira'nın en geç çarşamba gününe kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor
16:54 İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ormanları yakanlara karşı öneri: Terör üyeliği ile yargılansınlar
Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı! İstanbul'a gelmek için gün sayıyor Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı! İstanbul'a gelmek için gün sayıyor         
00:55
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından "Help Turkey" etiketiyle 2 milyona yakın tweet atıldı         
00:01
Türkiye, yangınlara karşı AB'den yardım talep etti! 3 uçak yolluyorlar Türkiye, yangınlara karşı AB'den yardım talep etti! 3 uçak yolluyorlar         
23:17
Manavgat'ta hareketli gece! Otel bölgesinde yeniden yangın başlayınca silahını alan ormanın içine koştu Manavgat'ta hareketli gece! Otel bölgesinde yeniden yangın başlayınca silahını alan ormanın içine koştu         
22:59
Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü         
21:56
Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı         
20:21
Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi         
19:10
Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz         
17:45
Şahan Gökbakar Marmaris'te sesi kısılana kadar bağırdı: Havadan müdahale, havadan müdahale Şahan Gökbakar Marmaris'te sesi kısılana kadar bağırdı: Havadan müdahale, havadan müdahale         
17:20
İzmir'de iki kişi kışla yakınında bulunan alana sabotaj girişiminde bulundu İzmir'de iki kişi kışla yakınında bulunan alana sabotaj girişiminde bulundu         
17:03
İran sınırında çekildiği öne sürülen video sosyal medyada gündem oldu! Yüzlerce mülteci gruplar halinde geliyor İran sınırında çekildiği öne sürülen video sosyal medyada gündem oldu! Yüzlerce mülteci gruplar halinde geliyor         
15:44
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı         
15:38
ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı         
13:19
Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi         
13:16
Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim         
12:02
Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenilenmesini istedi         
11:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 02:30:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir: "Hangi hain ormanlarımıza kastettiyse devletimiz onu bulup cezasını verecektir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement