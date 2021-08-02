Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir: "Hangi hain ormanlarımıza kastettiyse devletimiz onu bulup cezasını verecektir" - Son Dakika

Türkmen Alevi Bektaşi Yardımlaşma Araştırma Eğitim Kültür Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, "Hangi vicdansız, hangi cani, hangi hain ormanlarımıza, varlığımıza, bütünlüğümüze kastettiyse yüce devletimiz onu bulup çıkarıp cezasını verecek güçtedir" dedi.

Ülke genelinde çıkan yangınlara ilişkin yazılı açıklamada bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Yardımlaşma Araştırma Eğitim Kültür Vakfı Genel Başkanı Özdemir, bugünlerde her zamankinden daha çok, daha sıkı, daha fazla birlik ve sevgiye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Hangi vicdansız, hangi cani, hangi hain ormanlarımıza, varlığımıza, bütünlüğümüze kastettiyse, yüce devletimiz onu bulup çıkarıp cezasını verecek güçtedir. Doğusu batısı, kuzeyi güneyi, tüm Anadolu ve Trakya'sı ile bu ülke bizimdir. Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi, Alevisi, Sünnisiyle hepsi bizim insanımızdır. Birlik olmalıyız, dirlik olmalıyız, diri olmalı, gönül gönüle, el ele yan yana durmalıyız ki bu ve benzeri felaketlerden ve bunları başımıza açanlardan hep birlikte kurtulalım" dedi.

Beş bin yıldır süregelen devletin içinden birçok hain ve bedbaht çıktığını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Dünya durdukça var olacak devletimizin içinden böylesi hainler çıkmaya da devam edecektir. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da bu musibetlerden kurtulmanın tek ve yegane yolu birbirimize eskisinden daha fazla saygı duyup, sahip çıkıp kenetlenmektir. Yüce devletimize güvenelim, onu sahiplenelim, sevelim. Göreceksiniz ki, devletimizin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti ve onca yıllık tecrübesi ile bu belayı da atlatacağız. Canlar, canı yananlar, kardeşlerim. Devletimizin varlığı bizim varlığımız, birliğimizdir, onu bozacak provokasyonlara gelmeyelim. Müptezellere uymayalım. Her zaman olduğu gibi biz bize yeteriz, birbirimize sahip çıkalım."

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak Hz. Ali'nin "Vatanı sevmek imandandır" ilkesi ile Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü savunmaya devam edeceklerini belirten Özdemir, "Yine Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli efendimizin dediği gibi 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım'" ifadelerini kullandı. - ANKARA