Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir'den Bahar Kalkanı Harekatı'na destek Açıklaması - Son Dakika

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, "Gün, milletimiz için Allah'ın ipine sarılma, Başkomutanımız olmak üzere ona her türlü desteği vererek dosta düşmana karşı yek vücut olma günüdür." ifadesini kullandı.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, tarihte eşi benzeri görülmedik entrika, komplo ve şer odaklarının saldırısı altında olduğunu belirtti.

"Gün geçmiyor ki bin yıllardır yurt deyip Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar ve Ankara önlerinde, Polatlı'da dedelerimizin kanı ile sulanıp vatan yaptığımız topraklarda gözü olan odaklarla savaşmayalım." ifadesini kullanan Özdemir, bu odakların isim, şekil, sıfat ve suret değiştirse de niyetlerinde değişiklik olmadığını belirtti. Özdemir, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki gerek öngörüsü gerek derin bilgi deneyim ve kabiliyeti ile dünyanın örnek aldığı, İslam Peygamberi Hz. Muhammet'in ümmeti, Türk milletinin doğuştan asker bireylerinin başında 18 yıldır bulunan, muzaffer ordumuzun muzaffer başkomutanı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Yine başta İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu olduğu halde, onun yakın çalışma arkadaşları ile birlikte verdiği mücadeleler sayesinde ülkemiz eskisinden daha güçlü ve milletimiz birbirine çok daha sıkı sıkıya kenetlenerek zorlu günleri hasarsız ya da en az hasarla atlatmaya çalışıyor. Gün, içeride ve dışarıda dirlik, birlik ve bir olma günüdür. Gün milletimiz için Allah'ın ipine sarılma, başkomutanımız olmak üzere ona her türlü desteği vererek dosta düşmana karşı yek vücut olma günüdür.

Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in de dediği gibi 'Savaş gerekmedikçe cinayettir.' ancak Suriye sınır ve derinliklerinde koparılan fırtınanın, akan her damla kanın asıl ve nihai hedefinin Türkiye Cumhuriyeti ve onun bağımsızlık, özgürlük ve her türlü toprak ve enerji kaynakları olduğu gün gibi ortada, gün gibi aşikardır."

Özdemir, Türkiye'ye yönelik art niyetler nedeniyle Bahar Kalkanı Harekatı'nın yapılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

"Aziz şehitlerimiz hiçbir zaman yalnız kalmayacaklardır o tepede"

Özdemir, emperyalizme karşı verilen hiçbir mücadelenin meşakkatsiz olmadığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biliyoruz ki bugüne kadar milletin sırtından, kanından, canından geçinenler, kolayca bu alışkanlıklarından vazgeçmez. Biliyoruz ki gücü eline geçiren şer odakları, milletin iliğini kemiğini kurutmadan kendiliğinden çekip gitmez.

Ağacı bahane edip Gezi provokasyonu, Türk'ün dünyaya açılış destanı Ergenekon ismi ile kurdukları tuzaklarla ülkemizi esir alamayanlar, 'Suriye'de ne işimiz var.' diyerek birliğimize dirliğimize huzurumuza ve cumhuriyetimize göz dikmişlerdir şimdi de.



Bu uğurda aziz ve yüce milletimizin her bir ferdi, şehadet şerbetini içmekte bir an bile tereddüt etmeyecek, başta başkomutanımız olduğu halde onun emek ve gayretlerini sekteye uğratacak her türlü eylem ve provokasyonun karşısında olacaktır.

Erinden generaline, kocasından bebesine asker doğan, asker ölecek necip milletim, bembeyaz kefenini al kanı ile bayrağımızın rengine boyamaktan bir an bile tereddüt etmeyecektir. Tüm dünya bilmeli ki Cenabıhak'ın rahmetinin üstünde olduğundan emin olduğumuz, şehitler tepesinde yatan ve Peygamberimize komşu olan aziz şehitlerimiz hiçbir zaman yalnız kalmayacaklardır o tepede."