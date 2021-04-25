Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir: "Joe Biden'ın ucuz bir yalana sarılması çok alçakçadır" - Son Dakika

ANKARA (İHA) – Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesine tepki göstererek, "Hükümetin başarılarını kıskanmaktadır. Bugün pandemi sürecinde bütün dünya halkın sağlığıyla, ekonomik krizle uğraşırken Joe Biden'ın ucuz bir yalana sarılması çok alçakçadır. Biz bunu kınıyoruz" dedi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir, Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi. Özdemir, "1915 olaylarının Joe Biden tarafından Ermeni soykırımı olarak açıklanması büyük bir yalandır. Tarihçilerin kendi arasında tartışacakları olayı, Joe Biden ucuz siyasetine alet etmiştir. Geçmişte 1915 olaylarını irdelediğimiz zaman Erzurum'un sadece bir köyünde 278 vatandaşımızı Ermeni-Taşnak örgütleri şehit etmiştir. Bölgede yükselişe geçen Türkiye'yi güçsüzleştirmek için Amerika'da FETÖ ve bağlantılarının yaptığı bağlantılar sonucu Joe Biden'ın böyle büyük bir yalana sarılması bizleri son derece üzmüştür. Biz Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak aldığımız bu haberden çok büyük üzüntü duyduk. Oysa yüzyıllardır Türkiye'de yaşayan Ermeni kardeşlerimizle, nüfusunun ağırlıkta olduğu İstanbul'daki Ermeni kardeşlerimizle Türkiye'de kardeşçe yaşıyoruz. Hiçbir ayrımımız yok ama Biden'ın yaptığı bu açıklama son derece üzücüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin pandemi döneminde güçlü durduğunu, bütün Avrupa ülkelerine dahi yardım ettiğini bilen Avrupa ve ABD, Türkiye'yi kıskanmaktadır. Hükümetin başarılarını kıskanmaktadır. Bugün pandemi sürecinde bütün dünya halkın sağlığıyla, ekonomik krizle uğraşırken Joe Biden'ın ucuz bir yalana sarılması çok alçakçadır. Biz bunu kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna tepki göstermediğini dile getiren Özdemir, "Ben bir Alevi yurttaşı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'a sesleniyorum. Neden 1915 olaylarına bir tepki göstermediniz? Türkmen-Alevi-Bektaşi Vakfı olarak Joe Biden'ı da kınıyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu'nu da kınıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA