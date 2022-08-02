TÜRKMEN ALEVİ BEKTAŞİ VAKFI GENEL BAŞKANI PROVOKATİF OLAYLARI DİKKATE ALMAYALIM - Son Dakika
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TÜRKMEN ALEVİ BEKTAŞİ VAKFI GENEL BAŞKANI PROVOKATİF OLAYLARI DİKKATE ALMAYALIM

02.08.2022 07:34
TÜRKMEN ALEVİ BEKTAŞİ VAKFI GENEL BAŞKANI PROVOKATİF OLAYLARI DİKKATE ALMAYALIM

TÜRKMEN Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Ankara'da bazı cemevi ve Alevi derneklere yönelik saldırıya ilişkin, yurt dışı bağlantılı bölücü çevreler ile FETÖ mensuplarının sosyal medyada olayı farklı yöne çekip köpürtmeye çalıştığını söyledi.

TÜRKMEN Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Ankara'da bazı cemevi ve Alevi derneklere yönelik saldırıya ilişkin, yurt dışı bağlantılı bölücü çevreler ile FETÖ mensuplarının sosyal medyada olayı farklı yöne çekip köpürtmeye çalıştığını söyledi. Özdemir, Bu olaylarla ilgili buradan Alevi canlara ve Alevi dedelerimize seslenmek istiyorum; bu tip provokatif olayları dikkate almayalım dedi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, muharrem ayının ilk gününde Ankara'da cemevileri ve Alevi derneklere yönelik Ahmet Ozan K. (24) tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. İmam Hüseyin Cemevi'nde açıklama yapan Özdemir, 30 Temmuz Cumartesi günü vakıfları ile cemevi ve derneklere saldırılar gerçekleştirildiğini, olayda vakıf üyesi bir kadının kesici aletle yaralandığını, tedavisi evinde devam ettiğini belirtti. Özdemir, Saldırıda zarar gören kardeşimize vakıf olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimize kast etmek isteyenler ve devletimizin kolluk güçlerini küçük düşürmeye çalışan bu şer güçler bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başımızda olduğu sürece, ilgili bakanlıklarımızın ve Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün gayretleriyle kardeşliğimize kast etmek isteyenleri, ekmeğimize kan doğramayı hedefleyenleri ve bu şahsın ardında karanlıkta kalan kukla oynatıcıları bir bir ortaya çıkarılacaktır ifadelerini kullandı.

'BU OYUNLARA GELMEYİZ'

Yurt dışı bağlantılı bölücü çevreler ile FETÖ mensuplarının sosyal medyada olayı farklı yöne çekip köpürtmeye çalıştığına işaret eden Özdemir, Bu olaylarla ilgili buradan Alevi canlara ve Alevi dedelerimize seslenmek istiyorum; bu tip provokatif olayları dikkate almayalım. Bu saldırılar sadece bizlere değil, Türkiye vatandaşlarına yapılmıştır. İstiyorlar ki bu topraklar Suriye olsun, kardeş kardeşi öldürsün, herkes birbirine düşman olsun, kin gütsün. O karanlık güçler, o kukla oynatıcıları, dün olduğu gibi bugün de yarın da milletin kanından beslenmeye devam edemeyecek. Biz Aleviler olarak, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bizzat kendisiyle ne bu oyuna geliriz, ne de kardeşliğimize göz dikenlere fırsat veririz diye konuştu.

'OLAYI SİYASALLAŞTIRIYORLAR'

Özdemir, bazı partilerin olayı siyasallaştırdığını ifade ederek, Bir takım siyasi partiler, bölücü parti HDP, dün bazı illerde açıklamalar yapıyor. Bu yapılan açıklama vakfımıza ait değildir. Bizleri hiçbir şekilde bağlamıyor. Olayı siyasallaştırıyorlar. Bu da bizi, son derece derinden üzmektedir. Ortada yaşanmış bir olay var. Alçakça yapılan bir olay var. Bu olayı gerçekleştiren, şu an devletimizin kolluk güçlerinin elindedir. Burada herkes bilmelidir ki kadına kalkan bir elden siyasi rant elde etmeye çalışan hangi parti olursa olsun namussuz, şerefsiz ve alçaktır dedi.

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Kaynak: DHA

Özdemir Özdemir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRKMEN ALEVİ BEKTAŞİ VAKFI GENEL BAŞKANI PROVOKATİF OLAYLARI DİKKATE ALMAYALIM - Son Dakika

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