Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir itidal çağrısında bulundu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir itidal çağrısında bulundu Açıklaması

01.08.2022 12:58

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, "Kardeşliğimize haset edenler bilmeliler ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da barış ve dostluk içinde sonsuza değin kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, "Kardeşliğimize haset edenler bilmeliler ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da barış ve dostluk içinde sonsuza değin kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

Ankara'da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde kasten yaralama, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'nde zarar verme olaylarının yaşanmasının ardından Özdemir, İmam Hüseyin Cemevi'nde basın açıklaması yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını ifade eden Özdemir, "Kardeşliğimize haset edenler bilmeliler ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da barış ve dostluk içinde sonsuza değin kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Biz Alevi vatandaşlar olarak devletimize hangi şart ve koşulda olursa olsun askerlik yapmaya; kurdunu, kuşunu, yaylasını, ovasını, Kürdü, Lazı, Toroslar'daki Türkmeni sevmeye ve onun uğrunda ölmeye hazır olacağız." diye konuştu

Cemevi ve Alevi derneğine geçen cumartesi düzenlenen saldırıda 46 yaşındaki vakıf üyesi Mutlu Aydın'ın kesici aletle yaralandığını belirten Özdemir, tedavisi evde devam eden Aydın'a geçmiş olsun diledi ve olayların tekrar yaşanmamasını temenni ettiklerini söyledi. Özdemir şunları kaydetti:

"Devletimize kast etmek isteyenler ve devletimizin kolluk güçlerini küçük düşürmeye çalışan bu şer güçler bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başımızda olduğu müddetçe ve ilgili bakanlıklarımızın ve Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün gayretleriyle inanıyoruz ki kardeşliğimize kast etmek isteyenleri, ekmeğimize kan doğramayı hedefleyenleri ve bu şahsın ardında karanlıkta kalan kukla oynatıcıları bir bir ortaya çıkararak, aydınlatacaktır.

Olayın olduğu tarihten bugüne kadar gerek sosyal medyada gerek bazı yayın organlarında yurt dışı bağlantılı bölücü ve FETÖ'cü Twitter hesapları olayı farklı yöne çekip köpürtmeye çalışıyorlar. Bu olaylarla ilgili buradan Alevi canlara ve Alevi dedelerimize seslenmek istiyorum, bu tip provokatif olayları dikkate almayalım."

Özdemir, saldırının sadece Alevilere değil, Türkiye vatandaşlarına yapıldığını söyleyerek, "Biz Aleviler olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin bizzat kendisiyiz. Ne bu oyuna geliriz ne de kardeşliğimize göz dikenlere fırsat veririz. Bu böyle bilinmelidir." dedi.

Şahsın ailesi ile sorunumuz yok

Şüphelinin ailesi ile ilgili bazı yurt dışı bağlantılı sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıldığını belirten Özdemir, "Bir evladın işlediği suç ne o eli öpülesi anayı bağlar ne de babayı bağlar" diye konuştu. Özdemir, olayı gerçekleştiren kişinin ailesi ile hiçbir sorunlarının olmadığını söyledi.

Şüphelinin sorgusunun sürdüğünü ve henüz netleşmemiş konu hakkında daha fazla açıklama yapmanın olayı karartacağını ifade eden Özdemir, kendileri üzerinden siyasi rant elde etmek isteyen bazı milletvekillerinin de konuyla ilgili açıklama yapmalarını kınadıklarını dile getirdi.

"Burada herkes bilmelidir ki bayana kalkan bir elden siyasi rant elde etmeye çalışan hangi parti olursa olsun namussuz, şerefsiz ve alçaktır." diyen Özdemir, "Z kuşağı"ndan da bu tip provokatif olaylara kulak asmamalarını istedi.

Vakfa yönelik saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi veren Özdemir, şüphelinin kapıyı çaldığını, kapıyı açan Mutlu Aydın'a "Burası cemevi mi? Burada ibadet mi yapıyorsunuz? Başka cemevleri nerede var?" şeklinde sorular sorduğunu, sonrasında ise kapı kapanırken Aydın'a yumruk attığını ve kesici aletle kaburgasından yaraladığını söyledi.

YORUMLAR
500
Bamya üreticileri aracılardan dertli Bamya üreticileri aracılardan dertli Aydın'da taze incirde hasat sezonu başladı Aydın'da taze incirde hasat sezonu başladı
Kaynak: AA

Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir itidal çağrısında bulundu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:28 Kılıçdaroğlu'ndan "sağlıkta şiddet" tepkisi: Bundan sonra olacak tüm negatif olayların sorumlusu AK Parti ve MHP'dir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 17:06:30. #1.12#
SON DAKİKA: Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir itidal çağrısında bulundu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement