Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi kültürel etkinliği düzenledi - Son Dakika

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından "Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi'den Günümüze Gönül Erenleri-8" kültürel etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfınca Mamak Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde "Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi'den Günümüze Gönül Erenleri-8" isimli projenin kültürel etkinliği gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesiyle devletin geçmişten gelen bütün değerlerinin geleceğe yansıtılması, medeniyet inşası, inanç, kültür değerlerinin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu etkinliğe önderlik ettiğine dikkati çeken Çam, "Türkiye Cumhuriyeti olarak bizler de Allah'ın izniyle bütün STK'lerimizle, canlarımızla, erenlerimizle, dedelerimizle ve dede babalarımızla meydanı boş bırakmayacağız." diye konuştu.

Tarihten gelen zenginlikleri yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini vurgulayan Çam, "Ayrılıktan, gayrılıktan ve kopuşlardan uzak kalmanın bütün yollarını bulacağız ve genç nesillerimizi yetiştireceğiz." dedi.

"Ayrımız ve gayrımız yok, cemevi de bizim cami de bizim hepsi bizim değerimiz, korunması ve yaşatılması için çalışmalara artarak devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Çam, "YTB her yıl Alevi önderlerimizin, dedelerimizin Avrupa'ya, Balkanlar'a gitmesi ve gençlerimizin yetiştirilmesi noktasında önemli işler yapıyor. Şu ana kadar 150 Alevi önderimizin Avrupa'ya gitmesi ve eğitim noktasında katkı verdi." şeklinde konuştu.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir de konuşmasında, projeye verdiği destekten ve hizmetlerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'a teşekkür etti.

Özdemir, bazı Avrupa ülkelerinin, Türkiye'ye yönelik bölücü faaliyetler içinde olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP'nin arka bahçesi olan birtakım kurumlar maalesef buna çanak tutuyor. Almanya'da Alevi Birlikleri Federasyonu'nun isteğiyle Vestfalya Parlamentosu Aleviliği ayrı bir din olarak tanımladı. Burada benden yaşça büyüklerim var, ben 50 yaşındayım, 50 yaşımdan sonra bana Almanya HDP'nin de pompaladığı birtakım bölücü örgütlerle Aleviliği ayrı bir din gibi yansıtmaya çalışıyorlar, Hz. Ali'siz bir Alevilik, Muhammed Mustafa'sız bir Alevilik, Kur'an'sız bir Alevilik... Bizim kitabımız Kur'an, peygamberimiz Muhammed Mustafa.

Konuşmaların ardından, Eskişehir Anadolu Bacıları geleneksel Türk kıyafetlerinden oluşan defile yaptı, Makedonya ve Bulgaristan'dan gelen topluluklar semah icra etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'a, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir tarafından plaket ve Zülfikar kılıcı takdim edildi.

Etkinliğe, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, dernek üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.