Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir, Alevi Kurumlarına Saldırı Olayına Terör Savcısının Baktığını Açıkladı - Son Dakika
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Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir, Alevi Kurumlarına Saldırı Olayına Terör Savcısının Baktığını Açıkladı

01.08.2022 15:32

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Özdemir Özdemir, Ankara’da cemevleri ve Alevi derneklerine saldırıda bulunan şahsın Eskişehir’e giderken gözaltına alındığını belirterek, “Şu anda Ankara’da terör savcısı tarafından sorgulanıyor. İnşallah bu olayı aydınlatılacak” dedi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Özdemir Özdemir, Ankara'da cemevleri ve Alevi derneklerine saldırıda bulunan şahsın Eskişehir'e giderken gözaltına alındığını belirterek, "Şu anda Ankara'da terör savcısı tarafından sorgulanıyor. İnşallah bu olayı aydınlatılacak" dedi.

Ankara'da Mamak'ta iki, Çankaya'da bir Alevi kurumuna saldıran A.O.K.'nin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor. A.O.K. hakkındaki soruşturmayı terör savcısının sürdürdüğü ve gözaltı süresinin uzatıldığı öğrenildi.

A.O.K.'nin saldırdığı Alevi kurumlarından Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı da vardı. Vakfın kadın sekreteri A.O.K. tarafından darp edildikten sonra bıçaklanmıştı.

Vakfın Başkanı Özdemir Özdemir, bugün basın toplantısı düzenledi. Vakıf Merkezi'nde yapılan toplantıda Özdemir, Türkiye'de barış ve dostluk içinde yaşamaya devam edeceklerini söyledi. Özdemir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe, ilgili bakanlıklarımız ve Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün gayretleriyle, inanıyoruz ki kardeşliğimize kastetmek isteyenler, ekmeğimize kan doğramayı hedefleyenler, bu şahsın ardında karanlıkta kalan kukla oynatıcılarını bir bir ortaya çıkartacaklarına ve aydınlatacaklarına inanıyoruz. Olayın olduğu tarihten bugüne kadar dikkatimizi çeken gerek sosyal medyada gerekse bazı yayın organlarında yurt dışı bağlantılı ve FETÖ'cü Twitter hesapların olayı farklı yöne çekip köpürtmeye çalışıyorlar" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin bizzat kendisiyiz. Ne oyuna geliriz ne de kardeşliğimize göz dikenlere fırsat veririz" diyen Özdemir, olayların siyasallaştırılmaya çalışıldığını söyledi.

Özdemir, vakıf çalışanlarının nasıl yaralandığını basın anlatarak, "Eskişehir'e giderken şahıs gözaltına alındı. Şu anda Ankara'da terör savcısı tarafından sorgulanıyor. İnşallah bu olayı aydınlatacak" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir, Alevi Kurumlarına Saldırı Olayına Terör Savcısının Baktığını Açıkladı - Son Dakika

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