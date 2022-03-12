Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı üyelerinden Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne ziyaret - Son Dakika
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Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı üyelerinden Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne ziyaret

12.03.2022 15:29
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı üyelerinden Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne ziyaret

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Özdemir ve vakıf üyeleri, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ni ziyaret etti.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Özdemir ve vakıf üyeleri, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ni ziyaret etti.

Vakıf Başkanı, üyeler ve Balkan ülkelerinden gelen misafirler, Hoca Ahmet Yesevi'den Günümüze Gönül Erenleri-8 kültür etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ni gezdi, dualar etti.

Özdemir ve beraberindekiler Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da kabrini ziyaret ederek dua okudu.

Vakıf Başkanı Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hoca Ahmet Yesevi'den Günümüze Gönül Erenleri-8 projesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un destekleri ile gerçekleştirdiklerini belirtti.

Balkan ülkelerindeki dede, baba ve kardeşlerinin proje kapsamında Türkiye'ye geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Projenin esas amacı, Orta Asya'dan Türkiye'ye gelen ve Türkiye'yi Türkleştiren Alperenlerin, Hoca Ahmet Yesevi dergahında yetişen Mevlanaların, Hacı Bayram-ı Velilerin, Hünkar Hacı Bektaş-ı Velilerin, Hasan Dede Velilerin öğretisini gelecek nesillere aktarmak. İstiklal Marşı yazarımız Mehmet Akif Ersoy'un dergahını ziyaret ettik. Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun da kabrinde Fatiha okuduk. Cumhurbaşkanlığı yetkililerine, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanına bizlere bu fırsatı tanıdıkları için teşekkür ederiz."

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı üyelerinden Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne ziyaret
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı üyelerinden Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne ziyaret
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı üyelerinden Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne ziyaret
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı üyelerinden Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne ziyaret

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı üyelerinden Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı üyelerinden Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne ziyaret - Son Dakika
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