Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı yardımlarına devam ediyor - Son Dakika

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı yardımlarına devam ediyor

05.05.2021 16:41

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı yardımlarına devam ediyor Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan Ramazan ayında 10 binlerce aileye yardım Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, "Vakıf olarak biz her yıl, Muharrem ve Ramazan ayında 10 bin aileye, sadece Ankara'da, Türkiye genelinde de...

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı yardımlarına devam ediyor

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan Ramazan ayında 10 binlerce aileye yardım

ANKARA - Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, "Vakıf olarak biz her yıl, Muharrem ve Ramazan ayında 10 bin aileye, sadece Ankara'da, Türkiye genelinde de 70 bin aileye yardım yapıyoruz" dedi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı yaklaşık 20 yılı aşkın bir süredir ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor. Savaş bölgelerinde yaşayan Irak ve Suriyeli ailelere hem o bölgelerde hem de Türkiye'de desteklerini sürdüren Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Sadece Ankara'da 10 binlerce ihtiyaç sahibi aileye yardım kolileri ulaştıran Vakıf, Türkiye genelinde ise 70 binden fazla aileye yardım yapıyor. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, yapılan yardımların işadamları, belediye başkanları, kurum temsilcileri gibi birçok kişi tarafından bağışlanan gıda kolileri sayesinde gerçekleştiğini söyledi. Bu nedenle vatandaşların bu konuda hassas olmaları gerektiğini, ihtiyaç sahibi vatandaşların özellikle de Covid-19 pandemisi döneminde daha çok düşünülmesi gerektiğini vurguladı. Faaliyetlerine 20 yılı aşkın süredir devam ettiklerini vurgulayan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, "Bir Türkmen Alevi Bektaşi Derneği olarak 20 yıldır bu çalışmaları yapıyoruz. Son 7 yıldır da vakıflaştık, vakıf olarak bu hizmetlerimizi dile getiriyoruz. Malum pandemiden dolayı da son 2 senedir vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Devletimiz var olsun"

Covid-19 pandemisi nedeniyle devletin tüm kurumları ile vatandaşlara yardım ettiğini belirten Özdemir, "Malum Türkiye'de pandemiden dolayı insanlarımız çalışmıyor. Ama devletimiz var olsun, devletimiz yine kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyor. Biz de Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak elimizden ne gelirse, karınca kaderince bir fakir ailenin evine bir tas çorba koymak için, bazı belediye başkanlarımızla, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, göreve geldikleri günden bu yana bize ve tüm Alevi kardeşlerimize yardımcı oluyorlar. Tabi bu Müslüman aleminin mübarek bir ayı, 11 ayın sultanı Ramazan'da bütün canlarımız, kardeşlerimiz, Türkiye'deki herkes oruç tutuyor. Olanı var olmayanı var diye, bir elin verdiğini diğer el görmesin diye, bunlara biz yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Muharrem ve Ramazan ayında sadece Ankara'da 10 bin aileye yardım ediyoruz"

Vakıf olarak on binlerce aileye yardım ettiklerinin altını çizen Özdemir, "Vakıf olarak biz her yıl, Muharrem ve Ramazan ayında 10 bin aileye, sadece Ankara'da, Türkiye genelinde de 70 bin aileye yardım yapıyoruz. Bunlar ismini açıklamak istemeyen işadamlarımız var. Onların sayesinde yüz binlerce aileye yardım dağıtıyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Kurum başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Devlet her konuda vatandaşımıza yardımcı oluyor"

Son zamanlarda bazı provokatörlerin ortaya çıktığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Bir takım provokatörler, 'devlet şunu vermedi, bunu vermedi' diyor. Aslında devlet her konuda vatandaşımıza yardımcı oluyor. Devletimizi, Cumhurbaşkanımızı yıpratmaya çalışan dış mihraklar ve onların da Türkiye'deki maşaları bizim hakkımızda bile yalan yanlış haberler yaptılar. İşte şuradan alıyor buraya dağıtıyor gibi. Biz elçiyiz, işadamlarımızın verdiğini garibanlara dağıtmak zorundayız. Keçiören Belediyesi, Mamak Belediyesi, Altındağ Belediyesi'nin verdiklerini biz dağıtmak zorunayız. Onlardan da Allah razı olsun. Yani toplum içine fitne atmaya çalışanlar, 'şu kişi aç, şu kişi ekmek bulamıyor.' Hayır devletimizin her katmanındaki görevlilerimiz mahalle mahalle, sokak sokak gezerek vatandaşlarımıza yardımcı oluyorlar."

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı yardımlarına devam ediyor
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı yardımlarına devam ediyor
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı yardımlarına devam ediyor
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı yardımlarına devam ediyor
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı yardımlarına devam ediyor

Türkiye, Türkmen, Ankara, Alevi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı yardımlarına devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Ayten ulusoy : Allah yardım edenlerden destek olanlardan emek verenlerden razı olsun bu dönemde ihiyaç sahipleri nin yüzünü güldürmek destek olmak kadar makbul bir şey varmıdır yolunuz açık olsun... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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