Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından Anıtkabir'e ziyaret - Son Dakika
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Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından Anıtkabir'e ziyaret

12.03.2022 12:43

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Özdemir ve vakıf üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Özdemir ve vakıf üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Vakıf Başkanı Özdemir ve semah kıyafeti giyen vakıf üyeleri Atatürk'ün mozolesine gelerek, mozoleye çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özdemir, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atam, Cumhuriyetin maneviyatının mihenk taşı Hoca Ahmet Yesevi'nin düşüncelerini, öğrettiğini ve felsefesini yeni nesillerimize ve Balkanlardaki Evlad-ı Fatihan'ın torunlarına tanıtmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve desteğinde, bu yıl da Hoca Ahmet Yesevi'den Günümüze Gönül Erenleri-8 isimli kültürel etkinliğimiz münasebetiyle Balkan ülkelerinden gelen misafirlerimizle birlikte manevi huzuruna geldik.

Balkanlar'daki ve Türkiye'deki Alevi canlar, Dedeler ve Babalar olarak manevi huzurunda saygıyla eğilir, aşk-ı niyaz ederim."

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından Anıtkabir'e ziyaret
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından Anıtkabir'e ziyaret
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından Anıtkabir'e ziyaret
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından Anıtkabir'e ziyaret

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından Anıtkabir'e ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından Anıtkabir'e ziyaret - Son Dakika
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