Son Dakika Haberleri: Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
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Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı desteklerini belirterek, "Gün birlik ve beraberlik günüdür" dedi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından 'Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı desteklerini belirterek, "Gün birlik ve beraberlik günüdür" dedi.


Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, yaptığı basın açıklamasında, "Tüm uyarı ve ikazlara rağmen ülkemizin varlık ve birliğini tehdit eden terör örgütleri, huzur ve güvenimize kast etmiş bedbahtları bulundukları yerde imha etmek için başta Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere dünyaya ve ülkemiz ve tüm insanlığa barışı, huzuru, güveni tesis etmek için Barış Pınarı Harekatı başlamıştır. Gücünü tarihinden, imanını dininden, onurunu yüce peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'dan (S.A.V), haklılığını mazlum milletten alan yüce Türk ordusu tarihin hiçbir yerinde ve anında işgalci olmamıştır. Hiçbir zaman aman dileyene kılıç çekmemiş, güçlü ile bir olup mazlum ve masumları ezmemiştir. Yüce Türk ordusu, canı ve kanı pahasına sadece ve sadece barış ve huzuru tesis etmek için savaşmış, her zaman her yerde içinde bulunduğu durumun şartlarına bakmaksızın güven ve emniyet tarafı olmuştur. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Allah başta Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ordumuzu generalinden subayına, astsubayı ve en alttaki erine kadar hepsinin yar ve yardımcısı olsun" dedi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Özdemir Özdemir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:19 Kaynak: İHA
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