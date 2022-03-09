Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından Hasandede Cami ve Türbesi'ne ziyaret - Son Dakika
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Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından Hasandede Cami ve Türbesi'ne ziyaret

09.03.2022 12:54
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından Hasandede Cami ve Türbesi'ne ziyaret

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde İletişim Başkanlığınca desteklenen "Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi'den Günümüze Gönül Erenleri Projesi" kapsamında Kırıkkale'de Hasandede Cami ve Türbesi'ni...

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde İletişim Başkanlığınca desteklenen "Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi'den Günümüze Gönül Erenleri Projesi" kapsamında Kırıkkale'de Hasandede Cami ve Türbesi'ni ziyaret etti.

Özdemir ve beraberinde Balkan ülkelerinden gelen Alevi vatandaşlar, cami ve türbeyi ziyaret ederek dua okudu.

Özdemir, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle "Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi'den Günümüze Gönül Erenleri Projesi"nin ilkini 9 yıl önce gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sonrasında vakıf çatısı altında Makedonya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan ve bu coğrafyadaki kardeşlerine can olmak için projeye devam ettiklerini anlatan Özdemir, şunları belirtti:

"Balkan ülkelerinden semah gruplarımızı, derviş, dede ve babalarımızı getiriyoruz. Sanatçılarımız geliyor. Yüzyıllar önce o coğrafyayı Türkleştiren ve Müslümanlaştıran atalarımızın torunlarıyla kucaklaşıyoruz. Proje kapsamında 21. yüzyılda dostluk, barış, hoşgörü ve kardeş olduğumuzu her zaman bu ülkede vurguladık. Alevi Bektaşi toplumu, bu ülkede ne askerine ne polisine ne de vatanına başkaldıran, uysal, Türk'ün töresini ve geleneğini yaşatan bir toplum."

Özdemir, son günlerde gerek Türkiye gerekse dış basında çıkan "Ali'siz Alevilik ve Ehl-i Beyt'i inkar eden bir Alevilik" söylemlerinin kendilerini rahatsız ettiğine dikkati çekerek, "Bazı kendisine 'Kürt Alevisiyim' diyen, aslında Kürtlükle de alakası olmayan ve devşirme, kripto Ermenilerin Aleviliği Ali'siz bir dinmiş gibi yaymaları bizleri son derece rahatsız ediyor. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Abaza'sıyla bu vatan bizimdir. Biz, tek yumruğuz. Biz bu ülkede yaşıyorsak bu ülkenin ay yıldızlı bayrağına saygı duymak zorundayız. Gerekirse de bu ülkenin bir çakıl taşı için canımızı vermeye hazırız." diye konuştu.

Makedonya'dan gelen Alevi dervişi Erdoğan Arifoski de "Ana vatanımıza geldik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vakıf Başkanımızın katkılarıyla buraya geldik. Bizim deryamız, Dikmen Baba. O da bir ermiş. Orada da evliyalık devam ediyor, semahlar döneriz. Bizi buraya getiren herkesten Allah razı olsun. Köyümüzden, dervişlerimizden ve canlardan selamlar var." dedi.

Heyet, Hacı Bektaş-ı Veli'nin türbesini ziyaret için Nevşehir'e hareket etti.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından Hasandede Cami ve Türbesi'ne ziyaret
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından Hasandede Cami ve Türbesi'ne ziyaret
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından Hasandede Cami ve Türbesi'ne ziyaret
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından Hasandede Cami ve Türbesi'ne ziyaret

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından Hasandede Cami ve Türbesi'ne ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından Hasandede Cami ve Türbesi'ne ziyaret - Son Dakika
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