Türkmen Alevilerinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Ermenistan ile çatışma halinde olan Azerbaycan'a desteğini ilan etti. Vakıf tarafından yapılan açıklamada, "Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı ve Derneği olarak küçük çocukları dahi katleden, sivil kayıplara da yol açan, yüreğimizi yakan bu saldırıları yapan katil Ermenistan'ı şiddetle kınıyoruz" denildi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı ve Derneği yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine yaptığı saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, "Ermenistan'ın 27 Eylül 2020 tarihinde kardeş ülke Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırarak bölgede bir kargaşa ve bölgeyi etkileyecek bir olaya sebebiyet vermesi kabul edilemez. Bölge barışına darbe vurmak isteyenler sivil insanların öldürülüşüne katkı sağlamışlardır. PKK ve YPG'li terör örgütlerinin Karabağ'a getirilmesi de daha vahimdir. 18 Ekim 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan eden kardeş ülke olan Azerbaycan'ımızın; ordu yapılanması, silah donanımı ve iç siyasi istikrar bakımından zayıf olduğu Şubat 1988-Mayıs 1994 tarihleri arasında tarihi ve uluslararası hukuka göre ve de demografik yapı olarak da Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ı, Fransa ve emperyalist devletlerin uşağı katil Ermenistan, başta Fransa ve Amerika'nın para ve silah desteği daha sonra da Rusya'nın askeri desteğiyle işgal etmiştir. Tüm dünyanın gözleri önünde Hocalı'da Malıbeyli'de, Kuşçular'da ve Maragha'da soykırım yaparak insanlık suçu işlemiş ve halende işlemeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

"Can Azerbaycan'ın işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelesini destekliyoruz"

Amerika ve Avrupa Birliğinin tüm engellemelerine karşı kardeşine yardım etme kararlılığında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev var olduğuna dikkat çekilen açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Ortak tarihimiz, ortak inancımız, ortak coğrafyamız, ortak irademiz üzerinden "Bir millet iki devlet" ülkümüzü hayata geçiren Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev'e teşekkür ediyoruz. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı ve Derneği olarak küçük çocukları dahi katleden, sivil kayıplara da yol açan, yüreğimizi yakan bu saldırıları yapan katil Ermenistan'ı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılarla Ermenistan devleti bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ermenistan'ın saldırılarını durdurması ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesini, Ermeni halkının da kendilerini felakete sürükleyen yöneticilerine ve onları destekleyen dış desteklere dur demelerini bekliyoruz. "Zulme Karşı Sessiz Kalan Dilsiz Şeytandır" demiş Hz. Ali (Radıyallahu Anh) efendimiz. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı ve Derneği olarak Can Azerbaycan'ın işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelesini, kendi halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için yaptığı meşru müdafaa hakkını destekliyoruz."

Ayrıca yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda yaptığı uluslararası diplomatik girişimleri ve yardımları Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı ve Derneği olarak sonuna kadar desteklediklerini kaydettiler. - ANKARA