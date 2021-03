Türkmen Bakan Aydın Maruf PKK, sınırdaki bölgelerde kalkınmayı engelliyor - Son Dakika

Türkmen Bakan Aydın Maruf: PKK, sınırdaki bölgelerde kalkınmayı engelliyor

Mehmet Mucahit CEYLAN- Burak EMEK/ERBİL (Irak), (DHA)- IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Türkmen Aydın Maruf, Irak'taki Türkmenlerin durumu, Türkiye'nin bölgedeki önemi ve terör örgütlerinin oluşturduğu tehditler ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Terör örgütü DEAŞ'ın Musul ve Kerkük bölgesinde tehdit unsuru oluşturduğu zamanlarda Türkiye'nin, bölgedeki tüm etnik ve dini gruplara sahip çıktığını aktaran Maruf, terör örgütü PKK'nın şu an bölgedeki kalkınmayı engellediğine dikkat çekerek, "Son zamanlarda özellikle Türkiye ile Irak sınırı, Kürt Bölgesel Yönetimi sınırı ve İran sınırı bölgesinde bulunan bu gruplar, özellikle de terör örgütü PKK, oradaki kalkınmayı engellemiştir" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi kabinesinin tek Türkmen üyesi olan, Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Irak'taki Türkmenlerin duruma, Türkiye'nin bölgedeki önemine, terör örgütlerinin bölgede oluşturduğu tehditlere ve Türkiye ile IKBY ilişkilerine yönelik DHA'ya açıklamalarda bulundu. Türkmenlerin Irak'ta 3'üncü, IKBY'de 2'nci ana unsur olduğunu söyleyen Türkmen Bakan Maruf, bölgedeki tüm etnik ve dini gruplarla barış içinde birlikte yaşadıklarını kaydetti. Maruf, "Türkmenler, bölgede önemli bir unsurdur. Her zaman barıştan yanadır, her zaman birlikte yaşamayı kabul etmiştir. Geçmişten bugüne kadar bu tutumu devam etmiştir. Türkmenler, Irak'ta 3'üncü ana unsur, IKBY'de de 2'nci ana unsur olarak varlığını sürdürmektedir. Önemli siyasi, eğitim ve kültür varlığına sahiptir. Burada bizimle yaşayan başta Kürt kardeşlerimiz olmak üzere Hristiyanlar ve dini etnik gruplarla birlikte yaşamayı kabul ettik ve birlikte yaşamayı sürdürüyoruz. Ayrıca aramızda olan toplumun etnik olarak hiçbir sorunu ve sıkıntısı yoktur. Akrabalık var, dostluk var, kardeşlik var; bunlar önemli faktörlerdir birlikte yaşamak için" diye konuştu.

'TÜRKİYE, HER ZAMAN TÜM ETNİK GRUPLARA SAHİP ÇIKTI'

Türkiye'nin bölgedeki önemine değinen Aydın Maruf, her zaman tüm etnik gruplara ve mazlumlara sahip çıktığını vurguladı. Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkilerin de önemine değinen Maruf, "Türkiye Cumhuriyeti, bölgede önemli bir ülkedir. Bölgede her zaman tüm etnik gruplara, mazlum insanlara sahip çıkmıştır. Özellikle geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü bölgeyi tehdit ettiği zaman Musul bölgesinde, Kerkük bölgesinde zorla göçe maruz kalan insanlara destek olmuştur. Dini ve etnik ayrım gözetmeden Türkiye Cumhuriyeti, yardım kuruluşlarıyla Kızılay, AFAD ile TİKA ile burada bulunan bütün etnik gruplara sahip çıkmıştır. Türkiye Orta Doğu'da önemli bir ülkedir. Hem siyasi hem diplomasi hem teknoloji hem ekonomik olarak Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkiler de çok önemlidir. İlişkileri çok güçlü seviyeye gelmiş, özellikle ekonomi, ticari, kültürel, siyasi ve diplomasi alanında güçlü ilişkileri olan taraflardırlar. O yüzden bunun devam ettirilmesi de çok önemlidir. Biz Türkmenler olarak her zaman taraflar arasındaki bu ilişkilerin iyi olmasını temenni ediyoruz ve biz köprü olmak istiyoruz. Hem Irak'ta hem bölgede hem de Erbil- Bağdat arasındaki ilişkilerde, Erbil ile Ankara arasındaki ilişkilerde biz önemli faktör olmak istiyoruz. Bu ilişkilerin güçlendirilmesinde rol almak, destek vermek ve olumlu bir faktör olmaya çalışıyoruz" dedi.

'PKK, BURADAKİ KALKINMAYI ENGELLİYOR'

Terör örgütlerinin bölgede istikrarsızlığa yol açtığını kaydeden Bakan Maruf, PKK'nın özellikle Türkiye, Irak ve İran sınırındaki bölgelerde kalkınmayı engellediğini belirtip, şöyle konuştu:

"Buradaki yasa dışı silahlı gruplar, geçmişten bugüne kadar istikrarsızlığa neden olmuştur. Buradaki varlığı da tehdit etmiştir. O yüzden son zamanlarda özellikle Türkiye ile Irak sınırı, Kürt Bölgesel Yönetimi sınırı ve İran sınırı bölgesinde bulunan özellikle de terör örgütü PKK, oradaki kalkınmayı engellemiştir. Oradaki birçok köyler tahrip olmuştur, oradaki insanlar göçe maruz bırakılmıştır. O yüzden bir an evvel bu meselenin çözülmesi gerekiyor. Güvenlik çok önemlidir. Güvenlik ilişkileri olduğu zaman alanları da olumlu etkiler. Bugün Irak'la Türkiye arasında, Türkiye ile Irak Kürt Bölgesi hükümeti arasındaki bu siyasi, diplomasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra güvenlik ilişkililerinin de güçlü olması gerekiyor. Güvenlik olduğu zaman ardından refah gelir, yaşam gelir. O yüzden bugün bu gruplar bu bölgedeki varlıkları tehdit etmektedir. Bu mutlaka çözülmesi gereken bir husustur, birlikte çözülmesi gereken bir husustur. Bizim için gerçekten buradaki etnik gruplar arasındaki toplumlar arasındaki dini etnik gruplar arasındaki ilişkilerin iyi olması çok önemlidir. Öte taraftan Irak Kürt Bölgesi ile Türkiye çok iyi bir ilişki içindeler. Bunun bütün yönü ve tarafıyla daha iyi olmasını istiyoruz. Irak Kürt Bölgesi hem Irak'ta hem bölgede önemli bir varlıktır, Türkiye için de önemlidir. Türkiye de Orta Doğu'da, bölgede, burada yaşayan tüm etnik gruplar için önemli bir varlıktır. Türkiye Cumhuriyeti, geçmişte de burada yaşayan etnik gruplar, zor şartlar altında kalan kişiler ve dini gruplar arasında ayrım yapmadan onlara sahip çıkmıştır."

'SINIR BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALK, GÖÇE ZORLANIYOR'

Terör örgütlerinin, sınır bölgelerinde yaşayan halkı göçe zorladığına da dikkat çeken Bakan Maruf, Irak ile Türkiye ve IKBY ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bu anlamda önem arz ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yasa dışı silahlı güçler bölgeyi tehdit ediyor, özellikle sınır bölgelerini tehdit ediyor. Bunların tehdidi nedeniyle de o bölgelerde kalkınma yapılamıyor, o bölgede yaşam yok. Çünkü o bölgede köyler var ve o köylerde yaşayanlar, göçe maruz kalmış ve tüm bunlara bu gruplar sebep olmuştur. Biz o bölgeye yaptığımız ziyaretlerde özellikle Hristiyanlarla yaptığımız görüşmelerde, bölgelerini terk etmeye bu grupların sebep olduğunu söylemişlerdir. Bu çözülmesi gereken bir husustur. Burada Irak ile Türkiye ve Türkiye ile Irak Kürt Bölgesi arasındaki ilişkilerin iyi olması gerekiyor ve birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Bu çok önemli bir husustur. Ayrıca biz bu bölgede birlikte yaşıyoruz, etnik olarak da birlikte yaşıyoruz. Mutlaka barış bizim için çok önemlidir, burada bulunan insanların kardeşliği önemlidir. Biz geçmişte hep kardeşlik içinde yaşamıştık. Biz şu an Erbil'de bulunuyoruz. Erbil kardeşlik şehridir. Burada Kürtler, Türkmenler, Hristiyanlar, Araplar kardeşçe yaşıyor. Burada hiçbir ayrım olmadan güzel bir anlayış içerisinde ayrıca yerel hükümet olsun, emniyet güçleri olsun; buradaki kardeşliğe, dostluğa destek vermişler."

'PKK, TÜM ETNİK GRUPLAR İÇİN TEHDİT UNSURU'

Terör örgütü PKK'nın sadece Türkmenleri değil bölgede yaşayan tüm etnik grupları tehdit ettiğini dile getiren Bakan Maruf, "Sadece Türkmenler değil burada olan bütün insanlar, bütün etnik gruplar, belirli bölgelerde tehdit edilmiştir ve tehdit altındadır PKK tarafından. O yüzden bugün Sincar bölgesinde, Musul'un etrafındaki bölgede, başka diğer bölgelerde yasa dışı silahlı güçler veya gruplar, her zaman oralarda yaşayan bütün etnik grupları, bütün insanları ve bütün varlığı tehdit etmiştir. Bir an evvel bu bölgede normalleşme sürecinin yapılması çok önemlidir. Çünkü o bölgelerden göçe maruz kalmış birçok insan var ve kamplarda yaşıyorlar. Bir an evvel başta Yezidiler olmak üzere Türkmenlerin, Hristiyanların ve Kakailerin yaşadıkları yerlere ve evlerine dönmeleri şarttır" diye konuştu.

'PAPA'NIN ZİYARETİNİ TARİHİ VE ÖNEMLİ BULUYORUZ'

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in Irak ziyaretine de değinen Türkmen Bakan Aydın Maruf, farklı etnik ve dini grupların birlikte barış içinde yaşamaları için önemli olduğunu dile getirdi. Maruf, "Papa'nın Irak ziyareti, tarihi bir ziyaret oldu. İlk önce Bağdat'ı ziyaret etti sonra Erbil'i ziyaret etti. Erbil'in yanında Musul ve diğer bölgeleri de ziyaret etti. Bu bölgelerde bulunan bütün dini ve etnik gruplar için barış mesajları verdi. Bu ziyareti tarihi ve önemli buluyoruz. O yüzden biz burada bu tür ziyaretleri destekliyoruz. Burada ayrıca Hristiyanlar için de önemli bir mesaj vardı. Burada güzel bir şekilde karşılandı, Bağdat'ta da güzel bir şekilde karşılandı. Önemli olan; burada, bu bölgede yaşayan insanlar arasında birlikte yaşam var, kardeşlik var, dostluk var. Bunun daha da güçlendirilmesi için bu tür ziyaretler önemlidir. Barışa bir destektir, birlikte yaşamaya bir destektir, önemli bir ziyaret olmuştur ve burada yaşayan insanlar bunu güzel karşıladı" dedi.