Türkmen Bakan, Erbil Atabeyi Muzaffereddin Gökbörü'nün "birlikte yaşamın sembol ismi" olduğunu söyledi - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Selçuklu Devleti Erbil Atabeyi Muzaffereddin Gökbörü'nün, birlikte yaşamın sembol ismi olduğunu belirtti.

Türkmen Bakan Maruf, Sultan Muzaffereddin'in doğumunun 868. yılı münasebetiyle Erbil'deki türbesini ziyaret etti.

AA muhabirine yaptığı açıklamada Maruf, Sultan Muzaffereddin'in (1154-1233) Büyük Selçuklu Devleti döneminde Erbil ve Musul'un hükümdarlığını yaptığını söyledi.

Maruf, Gökbörü'nün o dönem hiçbir ayrım yapmadan adaletli bir şekilde tüm insanlara hizmet ettiğini dile getirerek, kendisinin birlikte yaşamanın sembolü olduğunu vurguladı.

Sultan Muzaffereddin'in döneminde birçok cami inşa edildiğini belirten Maruf, özellikle Erbil Kalesi'nde bulunan caminin de yine kendisi tarafından yapıldığını aktardı.

Maruf, Sultan Muzaffereddin'in İslam dinine ve insanlığa büyük hizmetler sunduğuna ayrıca kültürel ve bilimsel alanlara da büyük katkı ve destek sağladığına işaret etti.

Mevlit Kandili geleneğini başlatan hükümdar

Türkmen Bakan, Mevlit Kandili geleneğinin onun döneminde başladığına dikkati çekerek, "Sultan Muzaffereddin Gökbörü, peygamber efendimizin doğum günü münasebetiyle İslam dünyasında ilk mevlit okutan kişi olmuştur." dedi.

Maruf, sözlerini şöyle tamamladı:

"19 Nisan büyük Sultan Muzaffereddin Gökbörü'nün doğum günüdür. Burada yaşayan tüm insanlara sesleniyoruz: Bunu geleneksel hale getirmeleri gerekir. Çünkü bu büyük insan İslama ve insanlığa o dönem büyük hizmetler sunmuştur. Bu da hem bölge halkı hem Türkmenler için büyük bir gururdur."