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Türkmen Bakan Maruf, IKBY Meclisi'nde Türkmenlere daha fazla kota verilmesini teklif ettiklerini söyledi - Son Dakika

Türkmen Bakan Maruf, IKBY Meclisi'nde Türkmenlere daha fazla kota verilmesini teklif ettiklerini söyledi

17.11.2021 18:31
Türkmen Bakan Maruf, IKBY Meclisi'nde Türkmenlere daha fazla kota verilmesini teklif ettiklerini söyledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkmenler ve Hıristiyanların parlamentodaki kota sayısını azaltma girişimini reddettiklerini belirterek, "Biz aslında 5 kota değil, Türkmenlere daha...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkmenler ve Hıristiyanların parlamentodaki kota sayısını azaltma girişimini reddettiklerini belirterek, "Biz aslında 5 kota değil, Türkmenlere daha fazla kota verilmesini teklif ediyoruz." dedi.

Irak'ın Erbil kentinde, 17 Kasım Türkmen Kültürü ve Dili Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Erbil'deki bir salonda düzenlenen törene, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Türkmen Bakan Aydın Maruf, Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Ferhat Sürmeli, Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Ahmet Zeki Olaş, Türkmen partililer, öğretmenler, sanatçılar ve halkı katıldı.

Burada konuşan Maruf, Erbil'de ilk Türkmen okulunun 17 Kasım 1993'te açıldığını hatırlatarak, bugüne kadar Türkmen okul ve öğrencilerinin büyük bir başarı gösterdiğini söyledi.

Maruf, başta Türkmenler olmak üzere bütün etnik grupların Türkmen Kültür ve Dil Günü'nü kutladığını belirtti.

Bazı tarafların projeler hazırladığına ve parlamentoda öneriler sunduklarına dikkat çeken Maruf, Türkmenlerin ve Hıristiyanların kota sayısının azaltılmasının amaçlandığını vurguladı.

Maruf, Türkmenler ve Hıristiyanların parlamentodaki kota sayısını azaltma girişimine ilişkin, "Biz bunu reddediyoruz. Türkmenler olarak hem parlamentoda, hükümette hem de bölgede olan Türkmenler kotayı azaltma projesine karşıdır. Biz aslında 5 kota değil, Türkmenlere daha fazla kota verilmesini teklif ediyoruz. Türkmenler bugün Irak'ta anayasaya göre asıl, önemli unsurdur. Her zaman haklarını diyalog ve barış yoluyla talep etmiştir." diye konuştu.

Irak'ta kurulacak yeni hükümette de Türkmenlere birden fazla bakanlık verilmesi gerektiğinin altını çizen Maruf, ayrıca, Irak Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığı ve Parlamento Başkanlığı'nda Türkmenlerin de yeri olmasının gerektiğini dile getirdi.

Maruf, talep ettikleri hakların anayasal haklar olduğunu belirterek, bu hakların Türkmenler için önemli olduğunu kaydetti.

"Türkmen soydaşlarımıza, Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü desteği devam edecektir"

Başkonsolos Karaçay da Türkmenlerin tarih boyunca kültür ve medeniyete büyük katkıda bulunduklarını ve bulunmaya da devam ettiklerini belirterek, Türkmenlerin kültürlerinin zenginliğini sosyal hayatın her alanında, sanatta, bilimde, mimaride, medyada ve daha nice alanlarda zarafetle göstermekte olduklarını söyledi.

Karaçay, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkmen öğretmenlerin yanı sıra Türkmen edebiyatçı, tarihçi ve şairlerin kendi dillerini en güzel şekilde yaşatmak ve kullanmak için sergiledikleri gayretleri de takdirle takip ediyoruz. Bugün Türkmen okulları Irak'ın ve IKBY'nin çok kültürlü dokusunun önemli sembollerindendir. Irak'ın çok kültürlü yapısının kapsayıcı bir bakış açısıyla muhafazası müreffeh ve huzurlu bir gelecek için gereklidir.

Türkmen kardeşlerimizle mevcut güçlü bağlarımız, gerek merkezi hükümet gerek bölgesel hükümetle ilişkilerimizin önemli bir veçhesini oluşturmakta ve ayrıca bir nevi dostluk köprüsü teşkil etmektedir. Türkmen soydaşlarımıza, ülkemizin, Türkiye Cumhuriyetinin her türlü desteği devam edecektir."

"17 Kasım Türkmen Kültür ve Dili Günü'nü, Türkmen kardeşlerimizin birlik ve beraberlik ruhuyla kutlamalarından memnuniyet duyduk." diyen Karaçay, bu birlik ve beraberliğin güçlenerek devam etmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

-IKBY Meclisi, Türkmenlere ait 2 özel günü resmileştirdi

IKBY Meclisi, Türkmenlere ait 2 özel günün resmileşmesi için hazırlanan yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etmişti.

Meclis'in Twitter hesabından 12 Ocak 2020'de yapılan açıklamaya göre, Türkmenlere ait özel günlerin resmileştirilmesi için düzenlenen olağan oturumda, 17 Kasım "Türkmen Kültürü ve Dili", 25 Şubat ise "Türkmen Basını Günü" olarak kabul edilmişti.

Erbil'de ilk Türkmen okulu 17 Kasım 1993'te açılırken, ilk Türkmen gazetesi de 25 Şubat 1911'de basılmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Türkmen, Irak, IKBY, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmen Bakan Maruf, IKBY Meclisi'nde Türkmenlere daha fazla kota verilmesini teklif ettiklerini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkmen Bakan Maruf, IKBY Meclisi'nde Türkmenlere daha fazla kota verilmesini teklif ettiklerini söyledi - Son Dakika
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